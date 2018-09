Ung komet står foran sit store gennembrud inden de sidste vilde bjerge Den 23-årige spanier Enric Mas kæmper for sin podieplads i Vueltaen og styrer mod en fremtid som en af de lysende Grand Tour-stjerner.





I selskab med væsentlig ældre og mere etablerede internationale stjerner står den 23-årige spanier Enric Mas (Quick-Step Floors) tre dage før afslutningen på Vuelta a España på tærsklen til et forrygende gennembrud som en af fremtidens mest spændende aktører i de store rundture.

På en samlet tredjeplads 1.22 minut efter englænderen Simon Yates (Mitchelton-Scott) og 57 sekunder efter sin legendariske landsmand Alejandro Valverde (Movistar) har den unge hjemmebanekomet vist en forbløffende stabilitet i den krævende opgave.

Og hvis han formår at holde niveauet på dagens 154,4 km lange 19. etape fra Lleida til Andorra og den endnu skrappere i morgen, som udelukkende foregår i den lille nation på grænsen mellem Spanien og Frankrig, har han på de tre uger sørget for, at verdens mest vindende cykelmandskab nu har en ny klassementsrytter af fornemste globale format.

Håbede på en top-10 placering

»Det vil være en drøm, der går i opfyldelse, hvis jeg slutter på podiet«, siger Enric Mas til Quick-Step Floors hjemmeside.

»Inden løbet startede, håbede jeg at slutte i top-10, hvis alt gik optimalt. Nu har jeg så ændret det til top-6, for vi har jo stadig de to meget hårde etaper til Andorra i dag og i morgen tilbage«.

Sammenlagt er han over fire timer bagud, men han er favorit til at vinde i dag

»Her har jeg imidlertid den fordel, at jeg kender ruterne, fordi jeg bor i Andorra og selvfølgelig også træner i området«.

Selvtilliden styrket gevaldigt i onsdags

»Og jeg må da også indrømme, at selvtilliden blev styrket kraftigt, da jeg i onsdags på etapen til Bolcón de Bizkaia havde rigtigt gode ben. Jeg var i stand til at følge med, da Yates-brødrene kontrollerede farten, og ligeledes da Valverde satte sit fremstød ind, så nu gælder det om at gøre arbejdet færdigt«.

Enric Mas lurede i de to første uger lige omkring det yderste mandat i Vueltaens top-10, men på den anden af de tre bjergstyrkeprøver i Asturien i lørdags tog han et afgørende skridt ind i det fineste selskab.







Sådan ser profilen over dagens Vuelta-etape ud med den skrappe finalestigning op til La Rabassa.

Sådan ser profilen over dagens Vuelta-etape ud med den skrappe finalestigning op til La Rabassa.

På færden til Les Praeres blev han nr. 7 og rykkede op som nr. 8 sammenlagt, og det næste hop tog han med sjettepladsen på 16. etapes enkeltstart til Torrelavega, der sendte ham op som nr. 5 i klassementet. Dagen efter holdt han så sit indtog på den nuværende podieplads, da det gjaldt klatreturen til Balcón de Bizkaia.

Begyndte på Contadors ungdomshold

I hjemlandet er medierne allerede i fuld gang med at udstyre Enric Mas med prædikatet »den nye Contador«, og han kan i stil minde en hel del om landsmanden, der, inden briten Chris Froome (Team Sky) tog over, fremstod som den mest succesrige Grand Tour-rytter i dette århundrede.

Contador har også været med til at sætte sit præg på den unge spaniers udvikling, for Mas, der stammer fra Mallorca, blev i 2014 indlemmet i superstjernens ungdomsprojekt Fundacion Alberto Contador.

Vinder bryder sammen efter vildt bjergslag

Her udfoldede han sig i to sæsoner, inden han i 2016 kom til Quick-Steps talenthold Klein Constantia, hvor han i 2016 gjorde sig særdeles fordelagtigt bemærket med samlede sejre i to etapeløb – det portugisiske Volta ao Alentejo og det franske Tour des Pays de Savoie.