Tre ugers spektakulært Vuelta-show sluttede med flot finale Italieneren Elia Viviani sikrede sin tredje etapesejr i Madrid, og Simon Yates kørte sikkert den samlede Vuelta-triumf i hus.

Tre uger fyldt med et væld af spændende, spektakulære og afvekslende indslag, som samlet skabte et uhyre seværdigt og underholdende Vuelta a España, sluttede med en overdådig sprinterfestival i Madrid, da årets mest vindende rytter, italieneren Elia Viviani (Quick-Step Floors) fyrede endnu en fænomenal finish af og susede over stregen til sin tredje etapegevinst foran den slovakiske verdensmester Peter Sagan (Bora-hansgrohe), landsmanden Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo) og hollænderen Danny van Poppel (Lotto-Jumbo).

Dermed forløb de 100,9 km, som indledtes i forstaden Alcorcón og sluttede i hjertet af den spanske hovedstad, stort set som ventet, for paradefærden, der mundede ud i en flot finale medførte heller ingen ændringer i det samlede klassement.

Med englænderen Simon Yates (Mitchelton-Scott) på 26 år, spanieren Enric Mas (Quick-Step Floors), 23, og colombianeren Miguel Angel Lopez (Astana), 24, på podiet udviklede Vueltaen sig til ungdommens triumf , og der skal ledes længe i annalerne for at finde en Grand Tour med en trio så spækket med spændende fremtidsudsigter i toppen af slutklassementet.

Den kendsgerning, at Storbritannien i år har leveret sejrherrer til både Giro d’Italia (Chris Froome), Geraint Thomas (Tour de France) og nu Vuelta a España med Simon Yates har været genstand for massiv opmærksomhed og affødt bred anerkendelse af det talentarbejde det britiske cykelforbund – oprindeligt med den nuværende Team Sky-boss Dave Brailsford som igangsætter – nu gennem cirka en snes år har praktiseret.

Mens Froome falder uden for disse rammer, gælder det i maksimal grad for Thomas og Yates, og sidstnævnte udfoldede sig ligesom sin tvillingebror Adam i ungdomsårene både på bane og landevej.

Sammen blev de britiske juniormestre i parløb i 2010, men det var kun Simon, der det år blev udtaget til det britiske forbunds Olympic Academy program på banen, mens Adam valgte at drage til Frankrig for at køre for et amatørhold på landevejen.

Sammen med Dan McLay, der nu er professionel hos EF Education First, erobrede Simon i 2010 guld ved junior VM i parløb, ligesom det blev til sølv i 4 km holdforfølgelsesløb. Han fortsatte satsningen på velodromerne, og den kulminerede, da han ved verdensmesterskaberne i Minsk i 2013 strøg helt til tops i pointløb.

I månederne efter at have sikret sig VM-titlen intensiverede Simon Yates aktiviteterne på landevejen, og han blev samme år ligesom Adam udtaget til at repræsentere Storbritannien i Tour de l’Avenir - U23-rytternes version af Tour de France

Brødrene slap succesrigt fra den franske opgave med Simon Yates som dobbelt etapevinder og nr. 10 i det overordnede klassement, hvor Adam besatte andenpladsen sammenlagt 55 sekunder efter spanieren Ruben Fernandez, der er i gang med sin fjerde sæson hos Movistar.

Simon og Adam blev kort efter udtaget til det britiske landshold i Tour of Britain, og her imponerede Simon i skrapt selskab både med en etapegevinst og en samlet tredjeplads 1.03 minut efter den sejrende superstjerne Bradley Wiggins.



Yates-brødrene var selvskrevne til professionelle kontrakter, men noget uventet valgte de australske Orica-GreenEdge, hvor de fleste nok havde regnet med, at fremtiden lå hos hjemlandets storhold Team Sky.

Sådan indledtes det eventyr, der nu for Simon Yates har nået sin foreløbige - men utvivlsomt langt fra endelige - kulmination. Og samarbejdet med den australske arbejdsgiver fortsætter i hvert fald til udgangen af 2020.