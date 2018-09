Dansk teenagetalent går glip af VM, men scorer historisk international triumf Sidste års juniorverdensmester Julius Johansen har netop som den første dansker vundet et af de mest prestigefyldte etapeløb i U23-kategorien.

I lidt over en uge endnu kan det danske stortalent Julius Johansen kalde sig regerende verdensmester i juniorkategorien efter det formidable solofremstød, der 22. september sidste år i Bergen sendte ham over stregen 51 sekunder foran de nærmeste rivaler italienerne Luca Rastelli og Michele Gazzoli.

I mellemtiden er den alsidige cykelbegavelse blevet 19 år - i torsdags – og han er således for gammel til at forsvare titlen, når der dystes om den igen 27. september ved VM i Innsbruck.

Og den krævende, bjergrige rute i Østrig er også vurderet som for svær til, at Julius Johansen kan begå sig blandt U23-rytterne, så der bliver ikke noget VM for ham i denne omgang.

Spændende dage, før succesen var i hus

Til gengæld har han netop leveret et forrygende flot bevis på, at han formår at hente hæder også under de nye aldersmæssige betingelser, når det ikke lige drejer sig om udfordringer som i de østrigske bjerge.

Julius Johansen kunne nemlig i søndags lade sig hylde som den første danske vinder af det hollandske etapeløb Olympia’s Tour, der betragtes som en af de mest krævende styrkeprøver i fladere terræn for U23-ryttere.

Danskeren, der deltog i det syv etaper lange arrangement med sit hjemlige firmahold Team coloQuick, sluttede 17 sekunder foran hollænderen Marten Kooistra (SEG Racings Academy) og med yderligere 11 ned til dennes landsmand Lars van den Berg (Metec), men Julius Johansen måtte gennem nogle spændende dage, inden succesen var i hus.

Lagde ud med at vinde 1. etape

Teenageren i Dannebrogstrikoten som dansk U23-mester lagde ud med at vinde 1. etape, men måtte så af med førertrøjen til tyskeren Max Kanter fra Team Sunwebs udviklingshold, da denne vandt 4. etape.

Julius Johansen lurede dog stadig på andenpladsen med et minus på blot 4 sekunder, men det så straks mere dystert ud, da han efter den første af lørdagens to etaper dumpede ned på niendepladsen med 22 sekunder op til Marten Kooistra, der både var først over stregen og overtog den samlede føring.

Vendepunktet i den danske satsning fulgte dog få timer senere, da den 9,3 km lange enkeltstart i Offenbeek udviklede sig til den helt store triumf for Team coloQuick.

Juniorverdensmesteren i forfølgelsesløb på bane Johan Price-Pejtersen, der er udtaget til U23 VM i enkeltstart sammen med titelindehaveren Mikkel Bjerg (Hagens-Berman) og Mathias Norsgaard Jørgensen (Riwal CeramicSpeed), viste sig nemlig som den hurtigste 3 sekunder foran den italienske U23-europamester Edoardo Affini (SEG Racing Company), mens Julius Johansen blev nr. 3 slået med 7 sekunder af holdkammeraten.

Fik stærk støtte af holdkammerat

Det resultat sendte Julius Johansen tilbage i førertrøjen 13 sekunder foran Kooistra, og den position forsvaredes på de afsluttende 182 km fra Dreumel til Beneden-Leeuwen.

Her kom den unge dansker sammen med holdkammeraten Rasmus Bøgh Wallin, der ligeledes viste fremragende form gennem hele løbet, med i det afgørende udbrud på 16 ryttere, og med Bøgh Wallin på tredjepladsen tæt fulgt af Johansen blev de to danskere kun overgået af hollænderne Martijn van den Berg (Delta Cycling) og Dennis van der Horst (Metec).

Ud over Julius Johansen som samlet vinder fik Team coloQuick Rasmus Bøgh Wallin ind som nr. 6 med et minus på 36 sekunder, mens Johan Price-Pejtersen og Anders Hardahl blev henholdsvis nr. 16 og 19 slået med 3.30 og 3.54 minutter.

Mange kendte navcne på vinderlisten

Olympia’s Tour kørtes for 66. gang, og Julius Johansen befinder sig nu på vinderlisten i selskab med adskillige ryttere, som har drevet det vidt.

Af sejrherrer i nyere tid kan nævnes hollænderen Lars Boom i 2008, amerikaneren Taylor Phinney i 2010 samt hollænderen Dylan van Baarle i 2013 og 2014.

De er alle i gang med professionelle karrierer hos henholdsvis Lotto-Jumbo, EF Education First og Team Sky.

Også sidste års nr. 1 hollænderen Pascal Eenkhoorn har sagt amatørernes rækker farvel, og han har allerede sikret Lotto-Jumbo to sejre – på etaper i Settimana Coppi e Bartali og Colorado Classic.