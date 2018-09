To unge danske kvinder bliver modstandere i direkte opgør om VM-guld Amalie Dideriksen og Pernille Mathiesen debuterer på deres respektive firmamandskaber i holdløbet ved verdensmesterskaberne.

Når verdensmesterskaberne i landevejscykling på søndag indledes i Innsbruck med firmamandskabernes holdkørsel, konfronteres to af Danmarks mest lovende unge kvindelige ryttere som direkte modstandere i kampen om guldet, inden de senere på ugen forenes i fælles bestræbelser på at erobre hæder til nationen.



Team Sunweb sikrede sig sidste år i Bergen VM-titlen 12 sekunder foran Boels Dolmans, uden at nogen danskere ved den lejlighed var involveret i den tætte duel.

Men den situation er ændret på søndag, eftersom den 20-årige professionelle debutant Pernille Mathiesen har gjort det så godt i sin første sæson på højeste internationale niveau, at hun er valgt til en af de seks pladser hos Team Sunweb.

Og på tilsvarende vis har dansk kvindecyklings superstjerne Amalie Dideriksen – verdensmester i 2016 og VM-bronzevinder i Bergen – fortsat sin udvikling så effektfuldt, at Boels-Dolmans’ ledelse nu mener, at hun også er en værdifuld brik i den ambitiøse satsning i Innsbruck.

Var med til at vinde WorldTour-holdløb i Sverige

Amalie Dideriksen er den eneste nye i det hollandske firmaholds trup, hvor hun erstatter amerikaneren Megan Guarnier.

Den 22-årige dansker er i denne sæson ud over det nationale mesterskab noteret for tre etapesejre i WorldTour-begivenheder, ligesom hun har været med til at vinde WorldTour-holdløbet i Vårgårda 11. august.

Ved den lejlighed stillede Boels Dolmanns med sin skræmmende stærke VM-sekstet, der foruden danskeren består af den individuelle verdensmester Chantal Blaak, OL-guldvinderen Anne van der Breggen, en tredje hollænder Amy Pieteres samt canadieren Karol-Ann Canuel og luxembourgeren Christine Majerus.

De henviste Team Sunweb med blandt andre Pernille Mathiesen til andenpladsen med 16 sekunder, men Sunweb stillede i Sverige ikke med de seks VM-ryttere.

Sidste års danske bronzevinder ikke med

Det var derimod tilfældet i lørdags i Madrid Challenge by La Vuelta, hvor Boels Dolmans ikke var med, og Team Sunweb med hollænderne Ellen van Dijk og Lucinda Brand, amerikaneren Coryn Rivera, tyskerne Leah Kirchmann og Liane Lippert samt Pernille Mathiesen sejrede 18 sekunder for Team Wiggle High5.

De fire førstnævnte ryttere stod sidste år øverst på VM-sejrsskamlen, hvor der i øvrigt på det nederste trin var dansk repræsentation, idet Cecilie Uttrup Ludwig var med til at hente bronze til Cervélo-Bigla, der ikke er med på søndag.

Både Pernille Mathiesen, Amalie Dideriksen og Cecilie Uttrup Ludwig er at finde i feltet, når kvindernes individuelle landevejsløb køres lørdag 27. september, og Pernille Mathiesen er den eneste i den danske VM-delegation, der er tildelt tre opgaver i Østrig.



Søren Kragh har en VM-titel at forsvare

Ligesom sin mandlige holdkammerat hos Team Sunweb Søren Kragh Andersen, der også skal i aktion for arbejdsgiveren på søndag, optræder Pernille Mathiesen på enkeltstarten sammen med Cecilie Uttrup Ludwig, mens Søren Kragh suppleres af den tredobbelt danske mester i disciplinen Martin Toft Madsen (BHS-Almeborg Bornholm).

Ved VM i Bergen forbløffede både mændene og kvinderne i det tysk indregistrerede kollektiv med de dybe hollandske rødder, da de strøg helt til tops i holdløbet, og for Søren Kragh bliver der tale om et forsvar af den titel, han var med til at hjemføre sidste år.