Verdensmester med dansk succes rager uklar med ledelsen og bryder sin kontrakt Den belgiske vinder af årets PostNord Danmark Rundt Wout van Aert står med øjeblikkelig virkning uden firmahold.

Med øjeblikkelig virkning har vinderen af årets PostNord Danmark Rundt, den tredobbelte belgiske cykelcross-verdensmester Wout van Aert, afbrudt samarbejdet med sin hidtidige arbejdsgiver i utilfredshed med ledelsens dispositioner.



Den 24-årige alsidige cykelbegavelse, der er en af de mest efterstræbte ryttere på den internationale scene, havde ellers kontrakt også for 2019 med selskabet Sniper Cycling styret af den tidligere Flandern Rundt-vinder Nick Nuyens, som står bag 2. divisionsholdet Veranda’s Willems-Crelan og cross-mandskabet Crelan-Charles, men uanset de betragtelige økonomiske konsekvenser, det kan medføre for ham, har Van Aert meddelt, at han trækker sig ud af aftalen.

Baggrunden er, at han føler sig fuldstændig tilsidesat i de forhandlinger, som Sniper Cycling har ført med det hollandske Team Roompot om en fusion i næste sæson, efter at Veranda’s Willems stopper sig som sponsor.

Spekulationer blussede op i Danmark

Spekulationerne omring van Aerts fremtid tog for alvor fart under PostNord Danmark Rundt i begyndelsen af august. Dengang verserede kraftige forlydender om, at Sniper Cycling i 2019 ville gå sammen med det irske Aqua Blue Sport, men da Van Aert blev spurgt til det, erklærede han, at han var fuldstændig uvidende om, hvad der foregik.

Det projekt kuldsejlede imidlertid også med det resultat, at Aqua Blue Sport med Casper Pedersen – han kører de tre næste år for Team Sunweb – og Lasse Norman Hansen i rytterstaben samt Nicki Sørensen som sportsdirektør er lukket, mens Sniper Cycling søgte nye veje.

De sluttede hos Team Roompot, uden at Wout van Aert var informeret, og lige siden denne ny alliance blev offentliggjort, har belgieren erklæret sin inderlige utilfredshed med den løsning.

Stiller op i VM-trikot uden reklamer

Under den forgangne weekends cross i Gerardsbergen, hvor van Aert blev besejret af hollænderen Lars Van der Haar, ragede belgieren åbenbart yderligere uklar med Sniper Cyclings ledelse og så derefter ingen vej tilbage.

Skilsmissen er nu officiel, hvilket holdet har slået fast i en pressemeddelelse, ligesom verdensmesteren bekræftede det over for belgiske medier, inden han satte kursen mod USA for at køre World Cup i weekenden.

Her stiller han efter alt at dømme op i en VM-trikot ryddet for reklamer og med sit helt eget materiel, mens han afventer, hvordan situationen udvikler sig.

På lidt længere sigt er der ingen problemer, for Wout van Aert har tidligere proklameret, at han har skrevet kontrakt med det hollandske WorldTour-mandskab Lotto-Jumbo fra 2020, men nu og her handler det om, hvordan han skal komme gennem cross-sæsonen samt 2019 på landevejen.

Hentede årets første landevejsgevinst i Danmark

I år imponerede Wout van Aert, da han kastede sig ud i landevejsaktiviteterne kort efter at være blevet crossverdensmester for tredje gang i træk.

Han lagde ud med en tredjeplads efter landsmanden Tiejs Benoot (Lotto Soudal) og franskmanden Romain Bardet (AG2R) i WorldTour-løbet Strade Bianche i begyndelse af marts, og det blev i det hele taget til et særdeles løfterigt forår bl.a. med placeringer som nr. 9 i Flandern Rundt og 13 i Paris-Roubaix.

Wout van Aert, der i februar sejrede ved årets første besøg i Danmark i World Cup-afdelingen i cross i Bogense, hvor han i den kommende vinter jagter sin fjerde VM-titel, hentede også sæsonens første landevejsgevinst på dansk grund, da han slog til på kongeetapen til Vejle i PostNord Danmark Rundt.

Det indbragte belgieren løbets førertrøje, som han ikke siden lod gå fra sig. Ugen efter at være hyldet på Frederiksberg Allé flankeret af Rasmus Quaade (BHS-Almeborg Bornholm) og Lasse Norman (Aqua Blue Sport) viste han forrygende form ved EM i Glasgow, da han kun blev overgået af italieneren Matteo Trentin og sin hollandske cross-rival Mathieu van der Poel.