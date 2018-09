Skuffelse og glæde går hånd i hånd hos de første danske VM-medaljevindere Amalie Dideriksen og Pernille Mathiesen erobrede henholdsvis sølv og bronze i åbningsdisciplinen ved VM i Innsbruck, men begge havde håbet på mere.

På forhånd var de to hollandske kollektiver Team Sunweb som guldvinder ved sidste års VM i Bergen og Boels-Dolmans, forgænger på den globale trone og nr. 2 i Norge, tippet som de varmeste bud på titlen, da verdensmesterskaberne på landevejene omkring Innsbruck indledtes med kvindernes 54,1 km holdløb for firmamandskaber.

Dermed var de to holds danske aktører, 20-årige Pernille Mathiesen hos de forsvarende mestre og den to år ældre Amalie Dideriksen, som begge debuterede i den krævende kappestrid, automatisk oplagte medaljekandidater, og da strabadserne var tilendebragt, delte de også den lidt bittersøde cocktail af skuffelse og glæde over nok at have sikret sig en plads på podiet – men ikke lige netop den, de havde drømt om.

Måtte vente med at lade jublen få frit løb

Da regnskabet gjordes op, viste det sig nemlig, at det tysk indregistrerede Canyon-SRAM med de britiske søstre Hannah og Alice Barnes, den 37-årige tyske veteran Trixi Worrack og hendes 15 år yngre landsmand Lisa Klein, italieneren Elena Cecchini og hviderusseren Alena Amialusik havde tilbagelagt distancen i 1.01.46 time.

Holdet var sendt af sted som nr. 9 af de 12 startende, og derfor var det usikkert, hvor langt tiden rakte. Den kendsgerning, at de seks var 58 sekunder hurtigere end Wiggle-High5, der havde ført ved mellemtiden, indikerede imidlertid, at noget stort var på vej, og da Boels-Dolmans viste sig at være 22 sekunder langsommere og Team Sunweb 29, kunne jublen få frit løb.

Holdene stræbte højere end til sølv og bronze

Amalie Dideriksen og Pernille Mathiesen var enige om, at selve oplevelsen ved for første gang – og sidste, fordi holdløbet nu forsvinder fra VM-programmet – at have deltaget i sæsonens mest betydningsfulde opgave i disciplinen var fed, men begge var også præget af, at forventningerne fra deres respektive mandskabers side stræbte højere end til sølv og bronze.

»Der er ingen tvivl om, at vi inden starten havde regnet med at stå øverst på podiet, fordi vi har vundet stort set alle holdløb i denne sæson, så der er der da skuffelse i truppen«, konstaterer Pernille Mathiesen

»Personligt synes jeg, at jeg opfyldte den rolle, jeg havde fået. Det var aftalt, at jeg skulle give mig fuldt ud fra start, og så lade de andre tage sig af de sidste 10 km. Jeg holdt lidt længere, og det er jeg godt tilfreds med«.

Var stolt over at blive udtaget

Amalie Dideriksen har nu et komplet medaljesæt fra elitens VM på landevej efter guldet i linjeløbet i Doha 2016 og bronzen sidste år i Bergen.

»Vi havde sat næsen op efter mere end sølv, men det ændrer da ikke på, at jeg er glad for en medalje«, fastslår den alsidige cykelbegavelse, der også udmærker sig på banen, hvor hun er et olympisk håb.

»Jeg var virkelig stolt, da jeg på et hold med så mange stærke ryttere, var en af de seks, der blev udtaget til at køre. Jeg har aldrig tidligere været ude på så lang en distance i et holdløb, men jeg synes, det gik udmærket«.

»På forhånd var det ikke planen, at jeg skulle hele vejen med til mål, men jeg bidrog da længere, end jeg havde regnet med, så jeg har en god følelse af at have ydet det, der var ventet af mig«.

Dansk hold med absolut godkendt indsats

Det danske Team Virtu Women med Louise Norman Hansen, Trine Schmidt, italieneren Barbara Guarischi, tyskeren Mieke Kröger, svenskeren Sara Pentonen og schweizeren Doris Schweizer leverede en absolut godkendt præstation ved at køre en 6. plads i hus slået med 2.07 minutter af mestrene.

Rytterne oplevede endda at indtage de varme sæder som konkurrencens førende i knap 25 minutter, inden de blev overtrumfet af britiske Wiggle High5, der på baggrund af indsatsen frem mod mellemtiden nok havde håbet på mere end den 4. plads, det nu blev til.

Wiggle High5 førte efter 22,8 km, men mistede derefter først skotten Katie Archibald og siden svenskeren Emilia Fahlin, og de fire tilbageværende formåede ikke at slutte, som de var begyndt.