Dansk teenager kandiderer til medalje-hattrick ved VM Den forsvarende U23-verdensmester i enkeltstart Mikkel Bjerg tillægges gode chance for at gentage succesen i Innsbruck.

Efter de professionelle firmamandskabers kollektive tempoopgør med de imponerende danske bedrifter indtages scenen ved verdensmesterskaberne i Innsbruck nu af landsholdene, som frem til og med onsdag sender nationernes individuelle specialister i kampen mod klokken i aktion.

Dermed lancerer Danmark også fra første færd sit vel nok mest indlysende medaljehåb i skikkelse af den forsvarende verdensmester i enkeltstart hos U23-rytterne Mikkel Bjerg, og trods alle de farer for skuffelser, som en favoritværdighed også fører med sig, har den rød-hvide teenager dokumenteret, at han formår at levere varen i tjeneste for fædrelandet.

Ved de to foregående VM-arrangementer har Mikkel Bjerg kæmpet sig frem til en plads på podiet - først overgået af amerikaneren Brandon McNulty i 2016 i Doha hos juniorerne for så sidste år i Bergen i sin debutsæson som U23-rytter at tage en drabelig revanche, da han henviste sin jævnaldrende rival til det næst fornemste trin med så overbevisende en margin som 1.06 minut.

Hædret som Årets fund i dansk idræt

Den bedrift indbragte blandt meget andet Mikkel Bjerg udmærkelsen som Årets fund i dansk idræt 2017 samt nok så væsentligt for hans videre udvikling en kontrakt med det amerikanske 2. divisionshold Hagens Berman Axeon, hvor han har vist markant fremgang på områder, som skal gøre ham til mere end en eminent enkeltstartsrytter.

Allerede i sin første opgave som professionel 11. marts satte den 19-årige dansker sig i respekt ved efter en lang dag i udbrud at køre over stregen som vinder af det hollandske Dorpenomloop Rupchen, og siden har Mikkel Bjerg ved adskillige lejligheder demonstreret, at han er i besiddeelse af anselige offensive kvaliteter.

Enkeltstartsselvtilliden er senest pudset af med en andenplads for godt to uger siden i det franske Chrono Champenois, hvor besejreren atter var landsmanden Martin Toft Madsen (BHS-Almeborg Bornholm), der dog denne gang kun var 15 sekunder hurtigere end Bjerg mod 25 ved de danske mesterskaber.

I øvrigt hentede Martin Toft Madsen, der skal i ilden her ved VM på onsdag, i går yderligere en triumf på de franske landeveje, da han sammen med holdkammeraten Rasmus Quaade vandt partidskørslen Duo Normand 43 sekunder foran Team coloQuicks Emil Vinjebo og Casper Folsach.

Gamle kendinge som modstandere

Mikkel Bjergs modstandere i dag bliver i vid udstrækning kendinge fra sidste års VM med Brandon McNulty i spidsen.

Amerikaneren har ligesom danskeren i denne sæson udfoldet sig på et firmahold fra den næstbedste række, Rally Cycling, og han har også gjort sig bemærket med særdeles angrebsivrig kørsel.

De to tørnede sammen for en måneds tid siden på deres respektive landshold i Tour de l'Avenir. Her stod ganske vist ingen enkeltstart, men et holdløb på programmet, hvor Danmark sejrede, mens USA besatte fjerdepladsen.

Fra top-10 i Bergen for et år siden forsøger yderligere fire ryttere sig igen: Nr. 4 luxembourgeren Tom Wirtgen, nr. 5 australieren Callum Scotson, nr. 6 belgieren Senne Leysen og nr. 8 italieneren Edoardo Affini, mens nr. 7 Kasper Asgreen som bekendt er optaget andetsteds.

Landstræner med store forhåbninger

Edoardo Afini er siden blevet europamester, men han er også for nylig på den 9,3 km lange enkeltstart i det hollandske Olympia's Tour blevet slået med 3 sekunder af den tidligere danske juniorverdensmester i forfølgelsesløb Johan Price-Pejtersen (Team coloQuick).