Forrygende VM-premiere: Guld til debutant fuldender dansk cykelsports maksimale medaljeudbytte

»Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at jeg skulle stå her med VM-guld om halsen, da jeg i foråret pludselig fik chancen for dette job. Men da jeg først var faldet lidt til, gjorde jeg faktisk opmærksom på, at jeg godt kunne tænke mig at blive en del af holdet til VM, og derfra begyndte planerne langsomt at tage form«.

»Jeg fik et program, der sigtede frem mod, at dette kunne være et mål, og jeg er da ovenud glad for, at alt nu er gået op i en højere enhed. Der har været meget at se til, og jeg fik jo ikke lige frem lov til at slappe af i Vueltaen, men jeg synes nu altid, jeg har været i stand til at holde formen over lange perioder«.

Er klar til linjeløbet på søndag

»Vores løb formede sig fuldstændig, som vi havde planlagt. Jeg var ikke klar over, at vi var bagud ved den første mellemtid. Vi fulgte blot den taktik, vi havde lagt, og hvor det gjaldt om at have overskud også til det sidste flade stykke ind mod mål, og det formede sig perfekt«.

»Jeg synes ikke, jeg var i krise undervejs, og jeg kan forstå på de tilkendegivelser, jeg har fået nu bagefter fra mine holdkammerater, at de var tilfredse med min indsats. Og det var jeg da sådan set også selv«, fastslår den danske verdensmester, der er med på landsholdet til linjeløbet om en uge, og først slutter sæsonen med den italienske klassiker Il Lombardia 13. oktober.

Fjerde VM-guld til Lefevere

Det var fjerde gang, Patrick Lefeveres tropper erobrede VM-titlen i de syv udgaver af holdløbet, der har været afviklet, siden disciplinen holdt sit indtog på programmet i 2012, og der var almindelig beklagelse blandt rytterne over, at den nu glider ud af VM igen.