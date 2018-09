Fuglsang kommer med et stort håb og ukendt form Landstræner Anders Lund opfatter det som et lovende signal, at OL-sølvvinderen glæder sig til sin første VM-start i fem år.

Når Jakob Fuglsang har taget turen fra Monaco til Innsbruck, indikerer det en indre overbevisning hos Danmarks bedste etapeløbsrytter gennem det seneste tiår om, at han har en chance for at begå sig blandt de ypperste også i den ene dags styrkeprøve over 258,5 km, hvor der står guldmedalje og regnbuetrikot på spil.

Den 33-årige danskers VM-historie taler nemlig sit tydelige sprog om, at han efterhånden er nået så langt i sin karriere, at der skal være en reel mulighed for succes, før han trækker i den rød-hvide landsholdsdragt.

Blot det at repræsentere fædrelandet er ikke længere incitament nok – han vil også være ret sikker på, at ruten er af en tilpas sværhedsgrad til, at han kan gøre det på en måde, så både dansk cykelsport som helhed og han selv kan se tilbage på deltagelsen med tilfredshed.

Derfor er Jakob Fuglsang også blevet en sjælden gæst i VM-sammenhæng. Efter debuten i 2008, da han ikke nåede til vejs ende i Varese, optrådte han bortset fra 2010 i Australien på landsholdet frem til og med 2013 med en 21. plads sidstnævnte år i Firenze som bedste resultat, men siden har han indtil i dag takket nej til at være med.

Til gengæld slog han bragende flot til, da han optrådte i landsholdstrikoten ved OL i Rio og med sin imponerende sølvmedalje leverede et fornemt bevis på, at det ikke kun er i etapeløbene, han hører hjemme i den internationale elite - en bedrift, der efter hans eget udsagn varslede et vendepunkt for ham.

Har glædet sig til dette løb

»Jeg tror, Jakob er kommet til et punkt, hvor han indser, at der måske næppe melder sig så mange yderligere verdensmesterskaber, som passer til ham, og derfor har han længe målrettet haft blikket rettet mod denne opgave«, siger Danmarks Cykle Unions landstræner Anders Lund, der for et par dage her under VM er stjernens boss.

»Det, der gør mig optimistisk på Jakobs og Danmarks vegne, er, at jeg fornemmer, at han virkelig har glædet sig til dette løb. Han har gjort meget ud af forberedelserne i tiden op til afrejsen til Østrig, og jeg opfatter hele hans holdning som et udtryk for, at han tror på, at han kan hævde sig på denne rute«.

»Samtidig er jeg også helt på det rene med, at han er temmelig usikker på, hvor han står rent formmæssigt lige nu, efter at han ikke fik opfyldt sine drømme i Tour de France. Han har været gennem en række undersøgelser for at finde ud af, om der var nogen speciel årsag til, at det ikke gik, som han ønskede, men det endelige svar på, om han atter er helt ovenpå, kan vi jo først få i dag«.

»I de hidtidige løb her i Østrig er det meget klart bevist, at der er tale om særdeles skrappe ruter, og de professionelles skulle jo blive endnu hårdere med den ekstra, stejle stigning, der er lagt ind. Det betyder forhåbentlig, at der bliver skabt den splittelse, som Jakob har brug for, hvis han skal lave et godt resultat«.

Kun seks løbsdage efter Touren

Siden Jakob Fuglsang for to måneder siden sluttede Tour de France på en 12. plads, har han blot haft seks løbsdage.

Selv om det ikke er blevet til bemærkelsesværdige resultater, har hans indsats været ganske opmuntrende. Han lagde ud i Arctic Race of Norway lidt over to uger efter finalen i Paris, og nord for Polarcirklen spillede Fuglsang en uhyre afgørende rolle, da hans russiske Astana-holdkammerat Sergej Tjernetskij sluttede som samlet nr. 1.

For to uger siden tog danskeren turen over Atlanten, hvor hans makker både i dag og lidt endnu på Astana, Michael Valgren, først blev nr. 9 i Grand Prix Quebec og to dage senere nr. 8 i Grand Prix Montréal. I begge løb var Fuglsang i offensiven mod slutningen, og selv om forsøgene ikke holdt til vejs ende, sendte de ganske opmuntrende signaler.

Med den styrke, Michael Valgren på det seneste har stillet til skue, skal han naturligvis ikke bruge alle sine kræfter på at hjælpe Fuglsang, men ellers er den danske trup fuldstændig indrettet efter, at sidstnævnte er kaptajnen.