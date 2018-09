Afrikanernes roller som blot eksotiske islæt er længst forbi Eritreas fortid som italiensk koloni er en af grundene til, at den afrikanske nation udvikler adskillige glimrende cykelryttere.

Så forfærdelig længe er det ikke siden, at repræsentanter fra afrikanske nationer ved verdensmesterskaberne i landevejscykling blev betragtet som et eksotisk islæt, de etablerede nationers aktører gjorde klogt i at holde sig på behørig afstand af, fordi de sjældne gæster på den store internationale scene ikke altid besad overdådige evner til at begå sig i omfangsrige felter.

Hovedsagelig var det i indledningen af VM-opgørene, bekymringen for at blive involveret i styrt sammen med de afrikanske deltagere opstod, for det varede ikke ret længe, før de var sakket anseligt agterud, hvor de med beundringsværdig udholdenhed søgte at tilbagelægge så meget af distancen som muligt i deres alt andet end konkurrencedygtige tempo.

Den tid er imidlertid længst forbi.

Og især to faktorer har bidraget væsentligt til det: Etableringen i 2007 af Afrikas første professionelle cykelmandskab, MTN-Qhubeka – det nuværende Team Dimension Data – med hjemsted i Sydafrika, samt muligheden for at sende unge talenter fra mindre nationer i cykelsportssammenhæng på langvarige træningsophold på Den Internationale Cykelunions (UCI) World Cycling Centre i den schweiziske by Aigle.

Blev nr. 6 i Tour de l'Avenir

Det mest kendte navn i den sidstnævnte kategori af ryttere er den nu 29-årige eritreer Daniel Teklehaimanot, som første gang vakte opsigt, da han i 2009 indgik på et hold fra World Cycling Centre, der stillede op i Tour de l’Avenir.

Den unge afrikaner klarede sig gennem de franske strabadser på en samlet 6.-plads 1.25 minut efter den sejrende franskmand, Romain Sicard, som sluttede 1 sekund foran amerikaneren Tejay Van Garderen og kort efter vandt U23-VM.

Teklehaimanot fortsatte på World Cycling Centre med en kort afstikker til det nu hedengangne schweiziske mandskab Cervélo Test Team, hvor han kørte på prøve i efteråret 2010. Chancen for at markere sig i større sammenhæng fik Teklehaimanot i 2012, da han skrev kontrakt med det australske Orica-GreenEdge.

Det år var han den første ikke-atletikudøver, der repræsenterede Eritrea ved OL, og han har siden skrevet historie på flere andre måder med erobringen af den prikkede bjergtrøje i Tour de France 2015 som den nok mest bemærkelsesværdige.

Teklehaimanot havde udset sig 6. etape til Le Havre med meget beskedne stigninger til en offensiv, og de 4 point, han skrabede sammen undervejs, var nok til, at han overtog trøjen fra den væsentligt mere velrenommerede spanske bjergspecialist Joaquim Rodríguez.

Afrikanerens eventyr i de røde prikker holdt sig i fire dage, indtil de første voldsomme klatreture meldte sig på 10. etape til La Pierre-Saint-Martin, hvor Teklehaimanot blev detroniseret af en vis Chris Froome.

På det tidspunkt var eritreeren i fuld gang på MTN-Qhubeka, som han havde skiftet til efter to sæsoner i australsk tjeneste, og da holdet oplevede sin Tour de France-debut via et wildcard, havde Teklehaimanot i truppen til den franske opgave selskab af sin seks år yngre landsmand Merhawi Kudus, mens der ikke var blevet plads til den tredje eritreer, Natnael Berhane, som ellers allerede havde sikret sig en vis berømmelse.

Fire fra Eritrea på Dimension Data

Han havde nemlig allerede en samlet sejr i Tyrkiet Rundt 2013 på generaliebladet, og selv om han havde fået den tildelt, fordi den oprindeligt udråbte tyrkiske sejrherre, Mustafa Sayar, havde afleveret en positiv dopingprøve, er der stadig tale om en flot triumf.



På øjeblikkets Dimension Data-mandskab, der næste år har Michael Valgren på lønningslisten, findes fire eritreere – Berhane, Kudus, Mekseh Debesay og Amanuel Ghebreigzabhier – men ikke Teklehaimanot, der angivelig skulle være raget uklar med holdets ledelse op til denne sæson.