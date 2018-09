VM-cykling: Den ventede guldduel forvandlet til forrygende onemanshow Australieren Rohan Dennis var suveræn på enkeltstarten, hvor den forsvarende mester Tom Dumoulin kun var 53 hundrededele af et sekund fra at miste sølvet.

Med Inn-dalens omkransende, solbeskinnede Alpetinder som en majestætisk og malerisk kulisse tordnede den 27-årige australier Rohan Dennis gennem den 52,1 km lange enkeltstart ved verdensmesterskaberne i landevejscykling til den tronbestigelse som tempodisciplinens konge, han så længe har efterstræbt.



Med tiden 1.03.02 time - gennemsnitshastighed 49,585 km/t – tilintetgjorde manden, der har flere tidligere mislykkede favoritoptrædener bag sig, ikke alene al modstand, men også forestillingen om, at guldopgøret skulle udvikle sit til en tæt fight mellem ham og den forsvarende mester, hollænderen Tom Dumoulin.

Ganske vist sluttede denne på andenpladsen, men han var slået med 1.21 minut og blot 53 hundrededele af et sekund fra at miste sølvet til belgieren Victor Campenaerts. Og Dumoulin var selv den første til at erkende, at han aldrig var i nærheden af titlen.

Dumoulin havde ikke dagen

»Jeg kom for at blive verdensmester igen og var overbevist om, at Rohan ville blive den værste trussel, men allerede fra km 1 kunne jeg mærke, at det ikke var min dag, og derfor blev der aldrig noget ud af den duel, som både jeg og mange andre havde regnet med«, sagde en træt og resignerende Tom Dumoulin, da han sad sammen med Dennis og Campaerts ved pressemødet efter strabadserne.

Den nykårede mester, der i sine fire foregående forsøg havde 5. pladsen i 2014 som sit hidtil bedste resultat, var forbløffet over, at han formåede at lægge så markant en afstand ned til rivalerne.

»Jeg var overbevist om, at kampen om guldet ville blive afgjort inden for 10 sekunder, så det her havde jeg slet ikke forestillet mig«lød det fra en lykkeligt smilende Rohan Dennis.

»Netop fordi jeg troede, det ville blive så tæt, blev jeg ved med at presse på helt frem til målstregen. Jeg er dybt taknemlig for, at folk er blevet ved med at tro på mig, selv om jeg indtil i dag aldrig havde vundet en medalje«.

Foto: Kerstin Joensson/Ritzau Scanpix Verdensmesteren Rohan Dennis flankeret af sidste års guldvinder Tom Dumoulin (t.v.) og Victor Campenaerts.

Efter seks sæsoner i amerikansk tjeneste, først har Garmin-Sharp og siden midten af 2014 hos BMC skifter australieren næste år til Bahrain Merida, hvor han både skal forsøge at videreudvikle sine bestræbelser på at forvandle sig til klassementsrytter og fortsætte sin satsning på enkeltstarten.

»Det første år kommer nok til at handle om at gøre det så godt som muligt i en stor rundtur, men i 2020 går hjem helt klart efter OL-guldet på enkeltstarten i Tokyo«, fastslog Dennis, der pudsigt nok ikke nævnte bedriften her i Østrig, da han blev spurt om sin største oplevelse i 2018.

»Det må være, da jeg erobrede førertrøjen i Giroen. Jeg var blevet slået af Tom på den indledende enkeltstart, men overtog så den lyserøde trikot næste dag i kraft af bonussekunder. For mig var det en speciel måde at indtage førstepladsen på«, kom det efter nogen betænkningstid fra den nykårede verdensmester.

Dansker kraftigt promoveret

Langt ind i konkurrencen fik den ene af de to danske deltagere Martin Toft Madsen en overvældende promovering fordi han var startet som nr. 21 af de 61 deltagere og viste sig at være den klart bedste, inden de mest oplagte medaljeemner kom på banen.