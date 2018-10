Sej slider kæmper sig til en sjælden triumf i dyngvåd VM-revanche Italieneren Alessandro De Marchi scorede flot solosejr i Giro dell'Emilia, hvor Jakob Fuglsang blev nr. 11.

Mens den spanske verdensmester Alejandro Valverde (Movistar) venter til den kommende uge med at vise sin nyerhvervede regnbuetrikot frem på de italienske landeveje, stillede et bredt udsnit af rivalerne fra sidste søndags opgør om den ultimative globale hæder i Innsbruck i dag op til revanche i den 101. udgave af Giro dell’Emilia med start og mål i Bologna.



Og i den 207,4 km lange, dyngvåde kappestrid med en krævende rundstrækning som afslutning, hvor den stejle San Luca stigning skulle forceres fem gange, var det en af de vante slidere og sjældne sejrherrer, som for en lille uge siden havde ydet et stort stykke arbejde i nationens tjeneste, der kæmpede sig til en forrygende personlig succes.

Den 32-årige italiener Alessandro De Marchi (BMC) krydsede nemlig målstregen 8 sekunder foran colombianeren Rigoberto Uran (EF Education First) , mens hans belgiske holdkammerat Dylan Teuns og den canadiske VM-bronzevinder Michael Woods (EF Education First) fulgte yderligere 1 sekund efter.

Fuglsang sender et opmuntrende signal

Den resterende del af top-10 i Giro dell’Emilia, der ofte betragtes som en generalprøve på næste lørdags finaleklassiker Il Lombardia, kom til at se således ud: 5. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) 13 sekunder, 6. Romain Bardet (AG2R), 7. Primoz Roglic (Lotto-Jumbo) begge samme tid, 8. Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) 15, 8. Domenico Pozzovivo (Bahrain Merida) 18, 10. Sébatian Reichenbach (Groupama (FDJ) 21.

Jakob Fuglsang sluttede lige uden for top-10 som nr. 11 i samme tid som Reichenbach, og den 33-årige dansker sendte dermed et opmuntrende signal om, at han også vil kunne være af finde langt fremme i Il Lombardia.

For Alessandro De Marchi var det karrierens femte gevinst, og den kom en måned efter, at han også havde stridt sig alene til mål på 11. etape i Vuelta a España.

Fortsætter næste år i polsk tjeneste

De Marchi er en af de BMC-ryttere, der følger med til det polske CCC Team, som overtager det amerikanske mandskabs WorldTeam-licens, mens eksempelvis Dylan Teuns prøver lykken hos Bahrain Merida.

Italieneren er kendt for sin altid offensive indstilling, der ofte sætter et markant præg på de begivenheder, han deltager i, men langt fra altid udløser en optimal belønning.

Således var der gået tre år fra den foregående triumf, da han i begyndelsen af september kunne hyldes som vinder i Vueltaen.

Pudsigt nok er tre af de fem sejre, han nu er noteret for, hentet i den spanske rundtur, mens den allerførste registreredes på en etape i Critérium du Dauphiné 2013.

Kørte alene op til udbrydertrio

Det var De Marchis styrke på San Luca-stigningen, der i øvrigt næste år danner rammen om en heftig start på Giro d’Italia med en 8,2 km lang enkeltstart, som gjorde udslaget.

Italieneren kørte, da der manglede cirka 20 km op til de tre tiloversblevne fra dagens lange udbrud australieren Robert Power (Mitchelton-Scott), amerikaneren Scott Davies (Dimension Data) og italieneren Nicola Bagioli (Nippo-Vini Fantini).

Flere bevægede sig i den afsluttende fase frem mod fronten, men da Alessandro De Marchi først havde sat sit definitive fremstød ind, var han umulig at hente.

Niklas Eg i langt udbrud og sidste mand i mål

Ud over Jakob Fuglsang forsøgte en anden af Danmarks VM-deltagere, Niklas Eg (Trek-Segafredo) sig i Giro dell’Emilia som deltager i den lange offensiv, der nåede op på at have et forspring på lidt over 10 minutter.

Den danske debutant formåede dog ikke at holde sig fremme mod slutningen, men han fuldførte strabadserne som nr. 77 og sidste mand med et minus på 18.23 minutter.





Ung tysker henter første sejr i Frankrig

På de franske landeveje var aktørerne i det 207 km lange Tour de Vendée ligeledes udsat for køligt og regnfuldt vejr, og ganske som i Giro dell’Emilia skabtes stor spredning.