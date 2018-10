Storslået soloridt sikrer ung dansker karrierens fornemste triumf 24-årige Søren Kragh Andersen belønnet for fremragende offensiv kørsel med sejr i Paris-Tours

Med en kompromisløs offensiv taktik, som kulminerede i et storslået knap, 11 km langt soloridt, sikrede 24-årige Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) sig i dag karrierens fornemste triumf, da han jublende krydsede stregen i den 112. udgave af det 214,5 km lange Paris-Tours 25 sekunder foran sine nærmeste konkurrenter hollænderen Niki Terpstra (Quick-Step Floors) og sidste sæsons franske U23-verdensmester Benoit Cosnefroy (AG2R).



De to havde den unge dansker fulgtes med i en snes km, men franskmandens manglende vilje til at samarbejde irriterende hollænderen så gevaldigt, at han brugte en del kræfter på at skælde Cosnefroy ud.

Og bedst som Terpstra koncentrerede sig om at irettesætte franskmanden, besluttede Søren Kragh Andersen, at tiden var inde til at sige farvel til de to følgesvende.

Først sikker 100 m fra stregen

Inden Terpstra og Cosnefroy besindede sig til at jagte danskeren, havde denne skaffet sig et hul på omkring 20 sekunder, og selv om han havde mere end 200 km i benene, formåede Søren Kragh Andersen på de afsluttende 10 km at holde så højt et tempo, at selv en etableret stjerne som Niki Terpstra ikke var i stand til at hente ham.

»Det var først 100 m fra stregen, at jeg følte mig sikker på sejren. Jeg kan næsten ikke fatte det, men jeg er superlykkelig, for dette resultat kommer efter en periode, som ikke har været alt for nem«, lød det fra Søren Kragh Andersen i det officielle sejrsinterview.

»Efter Binck Bank Tour i midten af august havde jeg nogle vanskelige uger, men langsomt er det blevet bedre. Jeg har været fokuseret netop på dette løb, og jeg vidste, at jeg havde holdets fulde opbakning. Men at det skulle gå så godt, er jeg vildt overrasket over«.

Paris-Tours har status som klassiker

Selv om Paris-Tours ikke har status af WorldTour-løb, men befinder sig i kategorien lige under, betragtes den blandt størstedelen af cykelsportens entusiaster som en klassiker, og med sine 112 år på bagen har det i hvert fald alderen til at være det.

Hidtil har løbet hovedsagelig været betragtet som sæsonens sidste store opgave for verdensklassesprinterne, men Paris-Tours har også budt på succes for de dristige afsluttere, og således vandt Rolf Sørensen i 1990 og Jakob Piil i 2002, mens Søren Kragh Andersen sidste år blev nr. 2 efter italieneren Matteo Trentin, da de nåede til mål sammen med Terpstra.

I år er ruten imidlertid ændret afgørende, idet arrangørerne har valgt at lægge flere grusvejsstrækninger ind i den afsluttende fase, hvilket skulle vise sig at være medvirkende til at skabe usædvanlig stor splittelse.

Satte offensiv ind med 35 km tilbage

Det var på et af disse afsnit med den udfordrende vejbelægning, at Søren Kragh Andersen med 35 km tilbage første gang valgte at tage chancen alene.

Efter et par km fik danskeren selskab af Niki Terpstra, mens Cosnefory sluttede sig til dem, da der manglede 25 km, uden dog at være interesseret i at tage føringer.

»Jeg synes, den ny rute er alle tiders. Nogle hævder, at den er farlig, men det kan jeg nu ikke se. Det handler om at tilpasse sig, og jeg kan virkelig godt lide de ændringer, der er sket«, kom det ikke overraskende fra sejrherren.

»En af de ting, jeg efterhånden har lært, er, at det ikke altid kan betale sig at sidde og vente på, der byder sig en chance. Det kan være en fordel selv at gå til angreb, og det var den taktik, jeg benyttede mig af i dag. Det er bare herligt, at alt så lykkedes, og jeg kan sætte dette punktum på sæsonen«.