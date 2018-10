Verdens stærkeste cykelhold sikrer fremtiden med ny hovedsponsor og skifter navn Den nykårede verdensmester Alejandro Valverde starter for første gang i regnbuetrikoten i det italienske Tre Valli Varesine i morgen.

Efter flere måneders uvished omkring den fremtidige økonomiske basis for verdens stærkeste professionelle cykelmandskab Quick-Step Floors kunne manager Patrick Lefevere her til aften løfte sløret for, at det er lykkedes ham at indgå en flerårig aftale med en ny hovedsponsor, der angiveligt også skulle sikre, at de topnavne, som på det seneste er rygtedes på vej væk, nu bliver i belgisk tjeneste.

Lefevere har skrevet kontrakt med den verdensomspændende virksomhed Deceuninck, der blandt producerer vinduer og døre samt andet materiel til boligindretning, og det ny samarbejde indebærer, at holdet fra næste sæson kommer til at operere under navnet Deceuninck-Quick Step.

I længere tid er der verseret vedholdende forlydender om, at Lefevere ikke skulle være i stand til at holde på de to stortalenter, den colombianske spurtkanon Fernando Gaviria og nr. 2 i Vuelta a España spanieren Enric Mas.

Flere hold haft jagtet Gaviria og Mas

UAE Team Emirates har vist stor interesse for sydamerikaneren, ligesom flere hold – blandt andre Movistar og Astana – har jagtet Mas, men faren for at miste dem skulle nu ifølge belgiske medier med den ny kapitaltilførsel være drevet over.

Tidligere måtte Patrick Lefevere nødtvunget sige farvel til den hollandske klassikerstjerne Niki Terpstra, fordi dennes økonomiske krav ikke kunne opfyldes, og Terpstra kørte i Paris-Tours sit sidste løb for Quick-Step Floors, inden han næste år tørner ud for det franske 2. divisionshold Direct Energie.

Aftalen med Deceuninck gælder foreløbig for 3 år med option for en forlængelse, og det skulle skabe ro omkring arbejdet et godt stykke ud i fremtiden.

Gaviria til start i Tyrkiet

Quick-Step Floors er i øvrigt blandt de 9 mandskaber med WorldTeam-licens, som i morgen giver sig i kast med det tredjesidste af sæsonens 37 WorldTourt-arrangementer, det seks dage lange Tyrkiet Rundt.

Her stiler det belgiske mandskab først og fremmest efter, at Fernando Gaviria skal få gang i sejrsstimen igen. Colombianeren har vundet 9 løb i denne sæson, men senest han susede først over stregen, var for 3 måneder siden på 4. etape i Tour de France.

Sidste år sluttede Jesper Hansen som samlet nr. 2 i Tyrkiet Rundt 12 sekunder efter italieneren Diego Ulissi (UAE Team Emirates), men hvor sidstnævnte forsvarer sin sejr, er Astanas dansker, der næste sæson kører for Cofidis, ikke med i truppen denne gang.

Eneste dansker i løbet er Mads Würtz Schmidt hos Katusha-Alpecin.

Adskillige VM-hovedpersoner dyster i Italien

Et væsentligt stærkere felt end i Tyrkiet er at finde i det italienske endags arrangement Tre Valli Varesine, der i morgen indleder den spændende uge i Støvlelandet, som kulminerer med lørdagens klassikerfinale Il Lombardia, men ind imellem også byder på Milano-Torino onsdag og Gran Piemonte torsdag.

Den spanske verdensmester Alejandro Valverde (Movistar) præsenterer sin nyerhvervede regnbuetrikot første gang i konkurrence i Tre Valli Varesine og deltager desuden i Milano-Torino samt naturligvis IL Lombardia.

En lang række af de øvrige VM-hovedpersoner er ligeledes i aktion på de italienske landveje, hvor de danske forhåbninger skal knyttes til Jakob Fuglsang (Astana).

Søndagens danske triumfator i Paris-Tours Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) er klar til at sætte kursen mod Kina, hvor han først starter i Hammer Hongkong på søndag, og derefter i Gree-Tour of Guangxi, som fra 16. til 21. oktober sætter punktum for WorldTouren.