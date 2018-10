Dyrekøbt WorldTour-triumf: Årets superhold runder sejr nr. 70, men stjerne i slemt styrt Hjælperen Maximiliano Richeze trådte succesrigt til, da Quick-Step Floors' to førstevalg i spurten var uheldige.

Mindre end et døgn efter, at manager Patrick Lefevere kunne meddele, at det økonomiske grundlag med indgåelsen af en ny sponsoraftale er tilvejebragt for videreførelsen af verdens mest vindende professionelle cykelmandskab Quick-Step Floors, udsattes det belgiske storhold for en både voldsom og succesrig oplevelse i finalen på den 149,8 km lange 1. etape i WorldTour-løbet Tyrkiet Rundt med start og mål i Konya.



Alt var lagt til rette for den colombianske supersprinter Fernando Gaviria, der var udset til at hente sin 10. sejr i år. men med små 4 km tilbage sendtes han i den hidsige positionskamp i asfalten.

Sydamerikanerens attitude, da han sad på jorden og nogle minutter senere kom på cyklen og fuldførte, indikerede, at kravebenet sandsynligvis var brækket, men Quick-Step Floors var ikke sat ud af spillet af den grund.

Foretog hurtig omrokering

Hurtigt foretoges en omrokering, så tjekken Zdenek Stybar og argentineren Maximilano Richeze i stedet skulle køre spurten for Gavirias landsmand Alvaro Hodeg, og det hele tegnede perfekt indtil det sidste højresving.

Her var cyklen meget tæt på at skride ud under Hodeg, og han mistede et par længder, så han var ude af stand til at følge med på hjul, da Richeze trådte an. Argentineren slog på den måde lynhurtigt et markant hul, fordi ireren Sam Bennett (Bora-hansgrohe), der havde satset på at følge Hodeg, ligeledes tabte terræn.

Dermed udviklede det, der skulle have været den ultimative leadout for colombianeren, sig til en maksimal jagt på personlig succes for den 35-årige Richeze.

Var ikke kommet for at vinde

Han holdt hjem til sin anden gevinst i denne sæson – den første hentede han i slutningen af januar på hjemmebane i Vuelta San Juan – og han bragte dermed Quick-Step Floors samlede sejrstal op på 70, mens Team Sky og Mitchelton-Scott på de næste pladser kun er nået til henholdsvis 41 og 35.

»Det var slet ikke meningen det her. Jeg er jo ikke kommet til Tyrkiet for at vinde, men for at hjælpe først og fremmest Gaviria«, sagde en noget betuttet Richeze, der da nok var glad for sejren, men også bekymret over, at hans colombianske holdkammerat var kommet galt af sted.

»Da Gaviria var styrtet, var Hodeg den næste i rækken, og da han var uheldigt på en anden måde til allersidst, kunne jeg ikke gøre andet end at udnytte den chance, som Stybar havde skabt ved at tage føringen frem mod det sidste sving, hvor jeg så kunne gå forbi«.

Sidste års firedobbelte vinder måtte nøjes med andenplads

Tættest på Richeze kom Sam Bennett, der sidste år brillerede med 4 etapesejre i Tyrkiet Rundt, og da også delte favoritværdigheden med Gaviria op til dagens etape.

De resterende placeringer i top-10 besattes således: 3. Jempy Drucker (BMC), 4. Hodeg, 5. Brenton Jones (Delko Marseille), 6. Simone Consonni (UAE Team Emirates), 7. Enrique Sanz (Euskadi-Murias), 8. Christophe Noppe (Sport Vlaanderen), 9. Edward Theuns (Trek-Segafredo), 10. Luca Pacioni (Wilier Triestina).

For den rutinerede argentiner, der har været i belgisk tjeneste siden 2016, var det den 33. sejr - heriblandt to etaper i Tyrkiet Rundt for 10 år siden - i den professionelle karriere, som indledtes i 2006 på det italienske 2. divisionshold Ceramica Panaria.

Her sikrede han sig året efter sine vel nok største triumfer, da han vandt 2 etaper i Giro d’Italia. Richeze avancerede til WorldTour-niveau i 2013, da han skiftede til Lampre efter i 2012 at have vundet ikke færre end 16 løb – ganske vist stort set alle i den laveste kategori – for det lille Nippo-mandskab.

Løbets eneste danske deltager Mads Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin) blev nr. 117 blandt de 138 fuldførende med et minus på 1.16 minut.