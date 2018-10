Outsider sætter VM-stjerner skakmat i hektisk finale Letten Tom Skujins vandt Tre Valli Varesine, og Alejandro Valverde blev nr. 15 i sin første start i regnuetrikoten.

Med et felt, der rummede et bredt udsnit af hovedpersonerne fra forrige søndags VM i Innsbruck anført af de tre medaljevindere spanieren Alejandro Valverde (Movistar), franskmanden Romain Bardet (AG2R) og canadieren Michael Woods (EF Education First), udstrålede dagens 98. udgave af Tre Valli Varesine høj klasse og bød da også på glimrende underholdning kulminerende i en intens finale.

Det var colombianeren Rigoberto Uran (EF Education First), der for alvor fyrede op under festen i den afsluttende fase af den 212 km lange kappestrid på de norditalienske landeveje.

Med omkring 5 km tilbage kørte sydamerikaneren alene fra gruppen med en lang række af de største navne op til en lille udbryderskare for derefter at fortsætte alene.

Trek-Segafredos anden italienske triumf på 3 dage

Uran blev dog hentet af en sekstet bestående af holdkammeraten Michael Woods, franskmanden Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), briten Peter Kennaugh (Bora-hansgrohe), schweizeren Mathias Frank (AG2R), hollænderen Wilco Kelderman (Team Sunweb) og letten Toms Skujins (Trek-Segafredo).

Uran prøvede at køre spurten for Woods, men det fik han ikke noget ud af, og i stedet var det den 27-årige Skujins, der vel var outsideren i dette selskab, som susede først over stregen halvanden længde foran Pinot og med Kennaugh på tredjepladsen.

Dermed scorede Trek-Segafredo den anden triumf på 3 dage i et af de traditionsrige italienske storløb i efteråret, idet hollænderen Bauke Mollema i søndags i Grand Prix Beghelli overrumplede rivalerne med et solofremstød 2 km fra mål, som ingen formåede at neutralisere.

Valverde og Bardet var 13 sekunder efter

Woods, Frank, Kelderman og Uran besatte i Varese pladserne i den rækkefølge efter de tre første, mens franskmanden Julien Simon (Cofidis) var hurtigst i spurten foran italienerne Giovanni Visconti (Bahrain Merida) og Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo) i den gruppe på 16 ryttere, der fulgte 13 sekunder efter vinderen.

Med her var blandt andre Valverde og Bardet, der noteredes som nr. 15 og 23, mens italieneren Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) blev nr. 20 og tydeligvis er på lovende kurs mod lørdagens klassikerfinale IL Lombardia.

Det samme synes både den nykårede spanske verdensmester Alejandro Valverde og hans to medaljekolleger fra VM-podiet Bardet og Woods at være.

Fjerde sejr til Tom Skujins i år

For Tom Skujins var det den fjerde sejr i den første sæson hos Trek-Segafredo, som han skiftede til efter 2 år hos Cannondale.

Letten lagde ud med at vinde allerede i sin anden start for sin ny arbejdsgiver, da han i slutningen af januar kom alene til mål i Trofeo Lloseta-Andratx på Mallorca, og han var ligeledes på egen hånd, da han lige netop holdt hjem på 3. etape i Tour of California midt i maj.

Lidt over en måned senere blev Tom Skujins national mester i enkeltstart, og i dag sørgede han så for sæsongevinst nr. 21 til Trek-Segafredo.