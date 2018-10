Angrebsivrig Jakob Fuglsang blander sig i dramatisk klatrefinale Franskmanden Thibaut Pinot sejrede i Milano-Torino foran colombianeren Miguel Angel Lopez og den spanske verdensmester Alejandro Valverde, mens Jakob Fuglsang blev nr. 8.

Med en angrebsivrig Jakob Fuglsang (Astana) i en fremtrædende rolle i finalen, som mundede ud i en 8. plads til den 33-årige dansker, leverede et stjernebesat felt en forrygende og dramatisk afslutning på den 99. udgave af verdens ældste cykelløb Milano-Torino.



Kappestriden, der afvikledes første gang i 1876, er naturligvis i sin lange eksistens undergået et væld af ændringer, og den mest markante i nyere tid udgøres af den stejle Superga-stigning, som skal forceres 2 gange, og hvor målet efter den sidste klatretur er anbragt på toppen.

Det var da også på disse afsluttende 4,9 km, at den spændingsmættede dyst om podiepladserne udspillede sig, og det var i dag franskmanden Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), der fik lejlighed til at juble, da han kæmpede sig til vejrs 10 sekunder foran colombianeren Miguel Angel Lopez (Astana), mens den spanske verdensmester Alejandro Valverde (Movistar) på tredjepladsen var 28 sekunder bagude.

Stærk sidste halvdel af sæsonen

»Det er virkelig en sejr, der betyder meget for mig. Både fordi der var så mange stærke ryttere til start, og fordi det er den første klassiker, jeg vinder i min karriere«, konstaterede den 28-årige Thibaut Pinot i det officielle tv-interview.

Franskmanden kan se tilbage på en særdeles tilfredsstillende sidste halvdel af sæsonen, efter at han totalt udmattet var tvunget til at udgå inden den sidste etape i Giro d’Italia og måtte en tur omkring hospitalet for at få fastslået, at der ikke var noget alvorligt galt.

Pinot kom stærkt igen i Vuelta a España, hvor det blev til 2 etapesejre, og efter 9. pladsen ved VM har han inden i dag markeret sig med en 5. plads i lørdagens Giro dell’Emilia, ligesom han blev nr. 2 i Tre Valli Varesine i går.

Siden målet i Milano-Torino i 2012 blev henlagt til Superga har følgende ryttere vundet løbet: 2012: Alberto Contador. 2013: Diego Ulissi. 2014: Giampaolo Caruso. 2015: Diego Rosa. 2016: Miguel Angel Lopez og 2017: Rigoberto Uran.

Tilfreds Valverde ser frem til på lørdag

Alejandro Valverde havde de store smil fremme, selv om han i finalen ikke formåede at hamle op med Pinot og Lopez.

»Første gang op ad Superga rykkede jeg i flere tempi, og det splittede feltet totalt, så løbet blev meget mere overskueligt«, lød det fra den 38-årige spanske verdensmester.

»Jeg vidste udmærket, at det ville blive svært at vinde, og i dag var der ingen tvivl om, at Pinot og Lopez var de stærkeste. Men jeg fik en meget klar fornemmelse af, at benene fungerede glimrende, og det har styrket min selvtillid inden Il Lombardia på søndag«.

Jakob Fuglsang gik til angreb

Jakob Fuglsang trådte for alvor ind i billedet, da han med 7,7 km tilbage angreb fra en frontgruppe, der havde dannet sig på nedkørslen efter den første passage af Superga.

På den flade strækning frem mod den afsluttende stigning angreb danskeren og fik følgeskab af franskmanden David Gaudu (Groupama-FDJ) og colombianeren Daniel Martinez (EF Education First).

Sidstnævnte tog absolut ingen føringer, mens Gaudu dog sørgede for at holde farten oppe, selv om han tydeligvis ventede på Pinot, så det var Fuglsang, der måtte tage det store slæb.

Trioen fik med lidt over 3 km til mål følgeskab af Adam Yates (Mitchelton-Scott), som imidlertid ikke kunne stå distancen.

Det kunne derimod Pinot og Valverde, og lidt efter nåede også Lopez op, mens Martinez sakkede agterud. Omkring halvanden km for toppen, måtte Fuglsang slippe, og ganske kort efter indtraf en sindsoprivende episode, som sjældent ses på en stigning.



Lopez og Gaudu styrtede

Lopez kiggede bagud angiveligt for at finde ud af, om Valverde var i vanskeligheder, og mens colombianeren orienterede sig om det, slog Gaudu ud.

Den unge franskmand havde holdt et højt tempo for sin kaptajn Pinot, og der var ikke flere kræfter tilbage, men den manøvre, han var nødt til at foretage, opdagede Lopez ikke, fordi havde travlt med at se sig over skulderen.

Resultatet var, at Lopez kørte direkte ind i Gaudu, og begge tumlede om på asfalten. I samme moment forcerede Pinot, uden at Valverde kunne holde trit. Lopez var hurtigt på cyklen igen, kom stærkt tilbage, men hullet op til Pinoit var blevet for stort til, at han kunne lukke det.