32-årig opkomling trænger sig på i klassikerfinalens storslåede stjernevrimmel Den canadiske VM-bronzevinder Michael Woods har på rekordtid tilkæmpet sig en plads i den internationale elite og er blandt favoritterne i dagens Il Lombardia.

I den svulmende mængde af etablerede, mulige vinderemner, som præger startlisten til det sidste af cykelsportens fem prestigemættede monumenter, den 112. udgave af det 241 km lange Il Lombardia på den udfordrende rute fra Bergamo til Como, møder en enkelt af de formodede hovedpersoner op med en ganske anden baggrund end rivalerne.

Da andre af favoritterne, såsom sidste års italienske sejrherre, Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), den spanske verdensmester, Alejandro Valverde (Movistar), og den franske vinder af onsdagens Milano-Torino, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), allerede havde fuld fart på deres karrierer, havde canadieren Michael Woods (EF Education First) endnu ikke trådt de første konkurrencemeter på en cykel.

Og det er ikke, fordi nordamerikaneren er en talentfuld ung himmelstormer, der er suset ind på den internationale scene. Woods er nemlig netop fyldt 32, og havde det ikke været, fordi han for en halv snes år siden pådrog sig en alvorlig skade i den venstre fod, som krævede to operationer, taler meget for, at han nu ville have udfoldet sig som en særdeles fremragende mellemdistanceløber.

Inden der blev sat en stopper for de aktiviteter, havde Michael Woods bl.a. vundet guld på 1.500 m ved de panamerikanske juniormesterskaber i 2005. Da han måtte erkende, at det var slut med atletikken, begyndte han at cykeltræne, men først i 2013 kastede han sig for alvor over sin ny interesse, da han kom ind på et mindre canadisk firmahold, Garneau-Québecor.

Selv om hans resultater var beskedne, må hans præstationer have vakt tilstrækkelig opsigt hos talentspejdere, for i efteråret 2015 meddelte WorldTour-mandskabet Cannondale, at det fra 2016 ville have den 29-årige canadier i truppen.

Og nu i sin blot tredje sæson som professionel befinder Michael Woods sig blandt kandidaterne til en af de mest eftertragtede triumfer, når Il Lombardia står på programmet.

Højdepunkt i Liège

Årsagen er indlysende. For efter i 2017 med en samlet 7.-plads i Vuelta a España at have givet spændende løfter om at kunne begå sig i de store rundture, kan canadieren nu se tilbage på et år med nye højdepunkter.

Det første nåedes i april med en forrygende andenplads i Liège-Bastogne-Liége, da han kæmpede sig i mål sammen med franskmanden Romain Bardet (AG2R) 37 sekunder efter den sejrende luxembourger, Bob Jungels (Quick-Step Floors).

Men det var med sejren på 17. etape i Vuelta a España, hvor han holdt belgieren Dylan Teuns (BMC) og spanieren David de la Cruz (Team Sky) henholdsvis 5 og 10 sekunder bag sig, at Woods scorede sin første sejr som professionel.

Dermed kom Woods flyvende ud af den spanske rundtur, hvilket resulterede i en imponerende stærk indsats ved VM, men umiddelbart efter at have passeret målstregen i Innsbruck til en bronzemedalje efter Valverde og Bardet var det dyb skuffelse, der prægede canadieren.

»Da jeg så, at Valverde åbnede spurten med 300 m tilbage, var jeg sikker på, at jeg ville blive verdensmester, for jeg befandt mig i en ideel position«, sagde Woods ved den lejlighed.

»Men da jeg så skulle til at træde an 150 m fra stregen, fik jeg krampe over det hele, og så handlede det faktisk kun om at holde Tom Dumoulin bag mig, så jeg i det hele taget kunne få en medalje. Jeg tror, det skyldes, at jeg ikke fik fat i den sidste flaske, for jeg følte mig fuldstændig tom for væske«.