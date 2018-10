Storslået offensiv skaber herligt finaleshow med eminent vinder Franskmanden Thibaut Pinot knækkede alle rivalerne og kom alene i mål i årets sidste klassiker Il Lombardia.

Fire dage efter at have udtrykt sprudlende begejstring over karrierens første triumf i et prestigemættet endagsløb, Milano-Torino, kunne den 28-årige franskmand Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) lade sig hylde af en endnu større menneskemængde i en endnu mere betydningsfuld kappestrid, da han i det solbeskinnede Como krydsede målstregen som vinder af den 112. udgave af den 241 km lange klassiker Il Lombardia.

Og dette sidste af sæsonens fem traditionsrige Monumenter i cykelsporten - de fire andre er Milano-Sanremo, Flandern Rundt, Paris-Roubaix og Liège-Bastogne-Liège - kan smykke sig med en overmåde værdig sejrherre, for Thibaut Pinot havde været i offensiven de afsluttende 50 km, og på Civiglio-stigningen med 14 km tilbage knækkede han den sidste af sine ledsagere, den tidligere dobbelte vinder af løbet og værtsnationens helt Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida).

Pinot tordnede alene videre mod endestati0nen i de maleriske omgivelser ved Como-søen, og han havde rigelig tid til at juble, for på andenpladsen var Nibali slået med 32 sekunder.

Franskmandens bedrift vil huskes som en af de ypperste i klassikerens historie, men Nibali har nu også grund til at være yderst tilfreds med sin præstation. Da der manglede omkring 3 km, blev han hentet af en lille gruppe, men til alles overraskelse angreb italieneren straks, uden at nogen formåede at svare igen.

Belgieren Dylan Teuns (BMC) sikrede sig tredjepladsen, da han med et minus på 43 sekunder vandt spurten blandt de syv mand, som havde ladet Nibali slippe fra sig umiddelbart efter, at de havde fanget ham.

Den resterende del af top-10 kom til at se således ud: 4. Rigoberto Uran (EF Education First) 43 sekunder, 5. Tim Wellens (Lotto Soudal), 6. Ion Izagirre (Bahrain Merida), 7. Rafal Majka (Bora-hansgrohe), 8. Domenico Pozzovivo (Bahrain Merida) alle samme tid, 9. Dan Martin (UAE Team Emirates) 48 sekunder, 10. George Bennett (Lotto-.Jumbo) 1.22 minut.

»At have vundet et af de smukkeste cykelløb, der i det hele taget findes, og efter en direkte duel med italienernes idol er det største, som er overgået mig«, lød det i det officielle tv-interview fra en jublende lykkelig Thibaut Pinot.

»Da Vincenzo angreb på Sarmano-stigningen, sagde jeg til mig selv: Bingo, det er den offensiv, jeg skal med i, og det viste sig jo at holde stik«.

For små fem måneder siden havde Thibaut Pinot en ganske anderledes traurig oplevelse i det nordlige Italien, da han udmattet måtte lade sig indlægge på et hospital ude af stand til at stille til start på den sidste etape i Giro d'Italia.

Han vendte tilbage efter et par måneders pause i Polen Rundt og markerede sig derefter stærkt med to etapesejre i Vuelta a España.

Ved VM besatte franskmanden 9. pladsen, og siden har han vist glimrende form ved at blive nr. 5 i Giro dell'Emilia og 2 i Tre Valli Varesine inden sejrene i Milano-Torino og Il Lombardia.

De sidste af deltagerne i dagens lange udbrud blev hentet, da der manglede 50 km, og derefter spillede favoritterne ud på den stejle Muro di Sarmano.