Dobbelttriumf på kongeetape lægger op til samlet sejr i WorldTour-løb Kasakheren Alexey Lutsenko fyrede magtfuld finish af og susede først over stregen på 4. etape i Tyrkiet Rundt, hvilket også indbragte ham førertrøjen.

Med en magtfuld forcering på de sidste 25 meter frem mod målstregen scorede den 26-årige kasakher Alexey Lutsenko (Astana) dobbelttriumf på den 206,9 km lange kongeetape i WorldTour-løbet Tyrkiet Rundt fra Marmaris til Selcuk, da han pressede sig forbi sidste sæsons italienske vinder Diego Ulissi (UAE Team Emirates) og spanieren Eduard Prades (Euskadi-Murias).



Den ultimative kraftanstrengelse indbragte også den tidligere U23-verdensmester løbets førertrøje, og det kan meget vel vise sig, at den også fører en tredje gevinst med sig, eftersom Lutsenko nu også er storfavorit til at hjemføre den samlede gevinst.

Ganske vist fører han kun med 4 sekunder til Ulissi, 6 til Prades samt 10 til en gruppe på 9 mand, som ledes af australieren Nathan Haas (Katusha-Alpecin), men de to sidste etaper appellerer til sprinterne, hvilket betyder, at Lutsenko og Astana kan regne med kraftig bistand i bestræbelserne på at holde feltet samlet.

Indehaveren af førertrøjen kunne ikke følge med

Den hidtidige indehaver af førertrøjen, ireren Sam Bennett (Bora-hansgrohe), indså hurtigt, at han ikke havde mulighed for at følge med på den afsluttende klatretur op mod mål, så han fuldførte etapen i sit eget tempo med et minus på lidt over 11 minutter.

Det sendte ham 96 pladser bagud i klassementet, men det er hævet over enhver tvivl, at han er stærkt opsat på at sikre sig de to sidste etapesejre, så han matcher sidste sæsons 4 førstepladser i Tyrkiet Rundt.

På tilsvarende vis vil Quick-Step Floors utvivlsomt stile efter, at enten colombianeren Alvaro Hodeg eller argentineren Maximiliano Richeze kommer først over stregen, og alene de to stærke mandskabers stræben efter at fremtvinge en massespurt kan i høj grad komme Lutsenko til gode.

Astana er nu oppe på 33 sejre i år

Alexey Lutsenko, der blev professionel, straks efter at han i 2012 havde overrumplet sprinterne i finalen ved U23 VM i Valkenburg, er den nationale stjerne navn på det kasakhiske storhold, og det er utvivlsomt af stor betydning i hjemlandet, at også han har kunnet bidrage til de 33 sejre i løb på den internationale terminsliste, som Astana nu er oppe på.

Det indbringer kollektivet med Michael Valgren, Jakob Fuglsang og Jesper Hansen i truppen en fjerdeplads på firmaholdenes rangliste efter Quick-Step Floors med 70, Team Sky med 41 og Mitchelton-Scott med 35.

Lutsenko har sørget for de 6 førstepladser, og han lagde stærkt ud ved i februar at slutte som samlet vinder af Tour of Oman 11 sekunder foran sin colombianske holdkammerat Miguel Angel Lopez, uden at han dog var først over stregen på en etape.

Det var han til gengæld en enkelt gang i Østrig Rundt, og desuden er han national mester i linjeløb, ligesom han sejrede både på enkeltstarten og i linjeløbet ved Asian Games.