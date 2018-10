Danmark knækker de britiske verdensmestre med fantomtid og er i ny guldfinale Det danske 4 km forfølgelseshold var kun en tiendedel af et sekund fra den nationale rekord i ny stor World Cup-præstation.

For anden gang på en uge træder det danske 4 km forfølgelseshold i nat dansk tid an til den afgørende dyst om World Cup-guld på velodromen i den canadiske by Milton.



Det er en kendsgerning efter en ny fantompræstation, hvor Lasse Norman, Casper Folsach, Julius Johansen og Rasmus Lund Pedersen kun var en tiendedel af et sekund fra at forbedre den nationale rekord, de selv satte under sæsonens første World Cup i Paris-forstaden Saint Quentin-en-Yvelines i sidste uge.

Den rød-hvide kvartet mødte de britiske verdensmestre – et revancheopgør fra finalen i Saint Quentin-en-Yvelines, hvor briterne blev indhentet – i den definitive match om adgangen til guldfinalen i Canada. Briterne havde i tidskørslen været 2 tiendedele af et sekund hurtigere end danskerne og mobiliserede ydermere friske kræfter til den ny konfrontation.

Havde overskud til at forcere til sidst

Briterne havde nemlig skiftet Steven Burke ind i stedet for Oliver Wood, der havde kørt tidligere, men sammen med Ed Clancy, Mark Stewert og Kian Emadi måtte Burke erkende, at danskerne lige nu har overtaget.

Ligesom i den indledende kvalifikation blandt de 15 deltagende nationer lagde Danmark hurtigst ud af alle i den såkaldte første runde, hvortil de 8 bedste var avanceret.

Danskerne tilbagelagde således den første km på 1.02.403 minut, men den store forskel fra indsatsen i tidskørslen, hvor Danmark blev nr. 3, var, at tempoet nu blev holdt højt hele vejen, og der var endda overskud til at forcere på de sidste 1.000 meter.

Det bragte sluttiden ned på 3.52.785 mod 3.56.885 i den indledende runde, og denne fænomenale spurt knækkede fuldstændig briterne, der endte i 3.55.741 efter ved 3.000 meter kun at have været 6 tiendedele af et sekund efter danskerne.

Har ramt et stabilt højt niveau

For en uge siden nåede de 4 danskere ned på 3.52.661 i Frankrig, hvilket var en forbedring af den danske rekord, der var blevet sat under OL i Rio, og som lød på 3.53.542.

I dag var det således uhyre tæt på, at rekorden atter var røget sig en tur, og det understreger, at holdet har ramt et bemærkelsesværdigt højt og stabilt niveau, hvilket giver uhyre spændende løfter for resten af sæsonen.

Ikke mindst med henblik på VM, der afvikles fra 27. februar til 3. marts i den polske by Pruszkow på den velodrom, hvor Danmark til den tid for 10 år siden erobrede guld i både 4 km holdforfølgelsesløb og parløb.

Mod britisk firmahold i finalen

I finalen møder Danmark det britiske firmahold Huub Wattbike bestående af John Archibald, Daniel Bigham, Harry Tanfield og Jonathan Wale, der i det andet afgørende heat besejrede de canadiske værter.

Huub Wattbike havde i tidskørslen været hurtigst med 3.56.628 minutter og pressede i sit andet forsøg tiden ned på 3.55.022 minutter, mens Canada, der ikke var med i Frankrig, sluttede på 3.56.352.

Ingen af de 8 nationer, der var gået videre fra den indledende runde, var blot tilnærmelsesvis i stand til overtrumfe den danske tid.

Frankrig med blandt andre de to landevejssprintere Bryan Coquard og Benjamin Thomas slog i 3.55.531 Belgien, der kørte på 3.57.037, mens tiderne for Tyskland og New Zealand lød på henholdsvis 3.56.546 og 4.00.292 minutter.

Det betyder, at Storbritannien og Frankrig tørner sammen i bronzefinalen.