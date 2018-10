Dansk guldkvartet tordner videre mod mere World Cup-succes Det danske 4 km forfølgelseshold noteredes for tredjebedste tid ved sæsonens anden World Cup i Canada.

Mindre end en uge efter at være hyldet som vinder af sæsonens første World Cup på velodromen i Paris-forstaden Saint Quentin-en-Yvelines tordner det danske 4 km forfølgelseshold nu videre mod mere succes i den anden af de 6 afdelinger i den gennemgående sæsonkonkurrence.



På banen i den canadiske by Milton blev Lasse Norman, Casper Folsach, Julius Johansen og Rasmus Lund Pedersen nemlig i nat dansk tid nr. 3 i den indledende tidskørsel efter en sindsoprivende tæt kappestrid med kun godt 3 tiendedele af et sekund mellem nr. 1 og nr. 5.

Den rød-hvide kvartet syntes på sikker kurs mod at gentage førstepladsen fra Saint Quyentin-en-Yvelines i denne indledende fase af konkurrencen, men i selve finalen formåede danskerne ikke at holde fast i føringen fra de første 3 km.

Britisk firmahold var hurtigst

Danmark noteredes for 3.56.885 minutter, mens det britiske firmahold Huub Wattbike, der i sidste uge sluttede på 4. pladsen, med John Archibald, Daniel Bigham, Harry Tanfield og Jonathan Wale var hurtigst i 3.56.628.

De britiske verdensmestre med Ed Clancy, Mark Stewart, Kian Emadi og Oliver Wood var som nr. 2 kun få brøkdele af et sekund langsommere i tiden 3.56.672.

De øvrige 5 nationer, der går videre i konkurrencen, placerede sig således: 4. Canada 3.56.931, 5. New Zealand 3.56.986, 6. Frankrig 3.58.289, 7. Belgien 3.58.939, 8. Tyskland 3.58.942.

Danmark skal op mod Storbritannien

Det betyder, at Danmark i en gentagelse af sidste uges finale nu skal op mod Storbritannien i kampen for at nå helt frem til medaljedysterne, mens Huub Wattbike møder Canada.

De to vindere sikrer sig adgang til guldduellen, mens de to tabere indgår i en pulje med de øvrige nationer fra top-8, hvor landene med de to bedste tider kører om bronzen.

I det ræs dyster New Zealand mod Tyskland og Frankrig mod Belgien, mens Italien, der blev nr. 3 i Saint Quentin-en-Yvelines, lige netop ikke nåede med som nr. 9 i kvalifikationen.

Heller ikke Rusland, der i den første World Cup-afdeling var blandt de 8, slap denne gang gennem nåleøjet, mens værtsnationen Canada, der slet ikke stillede op i Frankrig, og Belgien nu har overtaget italienernes og russernes pladser.

Danmark var med 1.02.869 minut hurtigst blandt de 15 deltagende lande efter de første 1.000 m, og den situation ændrede sig først med 250 m tilbage, da de altafgørende brøkdele af et sekund blev sat over styr.