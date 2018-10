Chris Froome advarer mod barsk Giro-start, men ved ikke, om han selv kommer Ruten til næste års italienske rundtur offentliggjordes i dag, og rytterne skal ud på i alt 3.518 km fra 11. tmaj til 2. juni.

fakta Giro d’Italia 2019 Den 102. udgave af Giro d’Italia afvikles næste år fra 11. maj til 2. juni. Den samlede distance er opgjort til 3.518 km fordelt på 21 etaper - heraf 3 enkeltstarter, Planen for etaperne ser således ud med arrangørernes vurdering af sværhedsgraden angivet i stjerner med 5 som symbolet på de mest krævende: 1.etape, 11. maj Bologna-Bologna, 8,2 km enkeltstart 3 stjerner 2. etape, 12. maj Bolgana-Fucecchio, 200 km 3 stjerner 3. etape 13. maj Vinci-Orbetello, 219 km 2 stjerner 4. etape, 14. maj Orbetello-Frascati, 228 km 2 stjerner 5. etape, 15. maj Frascati-Terracina, 140 km 1 stjerne 6. etape, 16. maj Cassino-San Giovanni Rotondo, 233 km 3 stjerner 7. etape, 17. maj Vasto-L’Aquila, 180 km 2 stjerner 8. etape, 18. maj Tortoredo Lido-Pesaro, 235 3 stjerner 9. etape, 19. maj Riccione-San Marino, 34,7 km enkeltstart 4 stjerner 20. maj Hviledag 10. etape, 21. maj Ravenna-Modena, 147 km 1 stjerne 11. etape, 22. maj Carpi-Novi Ligure, 206 km 1 stjerne 12. etape, 23. maj Cuneo-Pinerolo, 143 km 3 stjerner 13. etape, 24. maj Pinerolo-Ceresole Reale, 188 km 4 stjerner 14. etape, 25. maj Saint Vincent-Courmayeur, 131 km 5 stjerner 15. etape, 26. maj Ivrea-Como, 237 km 4 stjerner 27. maj Hviledag 16. etape, 28. maj Lovere-Ponte di Legno, 226 km 5 stjerner 17. etape, 29. maj Commezzadura-Anterselva, 180 km 3 stjerner 18. etape, 30. maj Valdaora-Santa Maria di Sala, 220 km 1 stjerne 19. etape, 31. maj Treviso-San Martino di Castrozza, 151 km 3 stjerner 20. etape, 1. juni Feltre-Passso Croce d’Aune, 193 km 5 stjerner 21. etape, 2. juni Verona-Verona, 15,6 km enkeltstart 3 stjerner Vis mere

Eksplosiv og højst interessant – som sådan betegnede den firedobbelte Tour de France-vinder og årets sejrherre i Giro d’Italia Chris Froome (Team Sky) starten på den kommende sæsons italienske rundtur, da han var æresgæst ved præsentationen af 2019-ruten i dag i Milano.

»De ryttere, der drømmer om en samlet topplacering, risikerer at miste tid allerede på 1. etape, hvis de ikke møder op særdeles velforberedte«, lød den advarende kommentar fra den 33-årige brite med henblik på de sidste 2,1 km af den 8,2 km lange enkeltstart op til San Luca-basilikaen i Bologna, som 11. maj udgør de første strabadser i den 3 uger lange styrkeprøve.

Diplomatisk svar fra Froone

Om Froome selv møder op for at forsvare sin status som Giro-konge, forholdt han sig diplomatisk til.

»Det afhænger helt af, hvilket planer holdet har, og det begynder vi først at tale om engang i december. Men hvis jeg ikke kommer, kan jeg garantere for, at Team Sky sender en mand, som vil være i stand til at kæmpe med om sejren«, svarede Froome, da han blev spurgt om mulighederne for sin tilstedeværelse.

Med start i Bologna 11. maj og finale i Verona 2. juni sender næste års Giro d'Italia rytterne ud på 3.518 kilometers strabadser, men cykelshowet springer i sin 102. udgave fuldstændig over Syditalien.

Særlig sandsynligt forekommer det ikke, at den kenyansk fødte Sky-kaptajn endnu engang vil binde an med både Giro d’Italia og Tour de France, da hans maksimale satsning i 2019 nok vil være koncentreret om at erobre den 5. Tour de France-triumf, som glippede i år, da hans walisiske holdkammerat Geraint Thomas og hollænderen Tom Dumoulin (Team Sunweb) overtrumfede ham på de franske landeveje.

Tre enkeltstarter mod kun en i Touren

Med tre enkeltstarter mod blot én i Tour de France, skulle Giroen ellers nok kunne virke dragende på Chris Froome og såmænd også på manden, der i år var tættest på at true ham, Tom Dumoulin.

Hollænderen har imidlertid erklæret, at han i 2019 udelukkende vil køre Touren, men den italienske opgave, som nu har set dagens lys kan ikke undgå at være tillokkende for ham.

Arrangørerne har opdelt de resterende 18 etaper i 6 flade, 7 mellemsvære og 5 af den allervanskeligste slags.

15., 16. og 20. etape vurderes som de sværeste

Blandt de sidstnævnte er der også foretaget en lille graduering, idet 15. etape fra Saint Vincent til Courmayeur, 16. fra Lovere til Ponte di Legno samt den 20, og næstsidste fra Feltre til Croce d’Aune-Monte Avena anses for lige en tand skrappere.

16. etape tvinger feltet over rutens højeste punkt Passo di Gavia 2.618 m over havets overflade, og desuden skal også en anden legendarisk tinde Mortirolo passeres. Efter en susende fart nedad, går det atter let til vejrs mod målet i Ponte di Legno.

I alt byder denne etape på 5.700 højdemeter, mens 20. etape når op på 5.200.

Også en bjergspurt på den afsluttende enkeltstart

7 af etaperne slutter på en stigning, og heri er medregnet de to første enkeltstarter, selv om der jo ikke er tale om de vilde bjerge, men det går altså kraftigt opad mod mål på begge.

Det samme er tilfældet med 13., 14., 17., 19. og 20. etape, og der er såmænd også en stigning på den afsluttende enkeltstart, som tæller med til bjergkonkurrencen, men den ligger midtvejs på etapen.