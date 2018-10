Stjernerne kastes ud i hidsig klassikerfinale med det samme i Giro d'Italia Ruten til næste års italienske rundtur offentliggøres i morgen i Milano, men det er allerede afsløret, at strabadserne både begynder og slutter med en enkeltstart.

Seks dage efter at Tour de France-ruten 2019 præsenteredes i Paris, er det nu Giro d’Italia-arrangørerne, der er parat til at afsløre, hvad de har fundet på til den 102. udgave af den tre uger lange rundtur i Støvlelandet, som afvikles fra 11. maj til 2. juni.



Det sker ved et stort anlagt show i Milano sidst på eftermiddagen i morgen, og RCS Sport, virksomheden, der står bag Giroen samt flere andre af de mest betydende løb i Italien, meddelte i dag, at den seneste sejrherre briten Chris Froome (Team Sky) og den mest vindende rytter i denne sæson italieneren Elia Viviani (Quick-Step Floors), som i år slog til på 4 etaper og sluttede på førstepladsen i pointkonkurrencen, fra scenen vil give deres mening til kende om strabadserne.

Derimod vil den spanske verdensmester Alejanddro Valverde (Movistar) ikke være til stede, hvilket kan i øvrigt heller ikke var i Paris i sidste uge.

Til gengæld kan italiener så glæde sig over, at den 38-årige superveteran i et interview med hjemlandets avis El Pais mere end antyder, at han i 2019 vil køre Giro d’Italia og Vuelta a España, mens han for første gang siden 2011 agter at springe Touren over.

Begynder med enkeltstart i Bologna

Ligesom franskmændene har italienerne tradition for lang tid i forvejen at bekendtgøre, hvor starten skal foregå, så det er den resterende del af kappestriden, der stilles til skue i Milano.

Giro-direktør Mauro Vegni og hans medarbejdere i RCS Sport har valgt at gøre regionen Emilia-Romagna til et omdrejningspunkt i løbet, idet fem etaper udspiller sig helt eller delvist inden for dette område.

Således går starten for anden gang i løbets i historie i Bologna – det skete også i 1994 – og der bliver tale om en uhyre interessant optakt til de efterfølgende udfordringer.

1.etape former sig nemlig som en 8,2 km lang enkeltstart, hvor rytterne sendes af sted fra Bolognas centrum for at slutte foran San Luca-basilikaen på toppen af den skrappe stigning af samme navn.

Finalen er identisk med den, der kendes fra storløbet Giro dell’Emilia, og klatreturen er 2,1 km lang med en procent på lige omkring 10, så der er garanti for tidsforskelle med det samme i denne klassikeragtige finale.

I år var det italieneren Alessandro De Marchi, der nåede først til vejrs i Giro dell’Emilia 8 sekunder foran den nærmeste forfølger colombianeren Rigoberto Uran.

Bologna er også udgangspunkt for 2. etape, hvor målbyen først kendes i morgen, men den ligger uden for Emilia-Romagnas territorium.

Slutter med enkeltstart i Verona

Det vender rytterne imidlertid tilbage til på 9. etape, der er en 34,7 km lang enkeltstart fra feriebyen Riccione ved Adriaterhavet til lilleputstaten San Marino, og ligesom på 1. etape stilles der her krav til klatrefærdighederne.

Efter en hviledag går det løs med 147 km fra Ravenna til Modena, hvor sprinterne er tiltænkt hovedrollerne, og med 11. etape, der udgår fra Carpi tages så endegyldigt afsked med Emilia-Romagna for denne gang og kursen sættes mod de traditionelt afgørende styrkeprøver på de norditalienske tinder.

Dog er det hverken bjergspecialisterne eller sprinterne, der får lov til at slutte festlighederne af, for løbet rundes af med en 15 km enkeltstart, der har mål i Veronas berømte Arena.

Moser stødte Fignon fra tronen i Verona

I disse historiske omgivelser blev der også sat punktum for Giroen med et temporidt både i 1984 og 2010.

I det første tilfælde erobrede den lokale helt Francesco Moser den lyserøde førertrøje fra franskmanden Laurent Fignon, der to dage tidligere havde detroniseret italieneren ved at vinde bjergetapen til Arabba.