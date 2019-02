Hovsa: Fransk medies tyvstart skabte kaotisk Tour-lancering

Et kæmpe kommunikationskoks førte til vild forvirring om, hvorvidt Touren starter i Danmark i 2021.

Det franske nyhedsmedie Europe 1 stak onsdag af fra nyhedsfeltet med nyheden om, at Tour de France får sin start i Danmark i 2021.

Men det viste sig at være tale om en tyvstart, for kort efter trak mediet tilsyneladende nyheden med løbsdirektøren tilbage, da historien blev fjernet igen.

I mellemtiden havde nogle danske medier dog citeret nyheden, og finansminister Kristian Jensen (V) havde skrevet på Twitter, at det var officielt. Indtil det ikke var.

»Det bliver kæmpe med en af verdens allerstørste og mest omtalte sportsbegivenheder på dansk jord. Jeg glæder mig allerede«, lød det på det sociale medie.

Det fik endnu flere medier til at citere finansministeren for, at Touren kommer til Danmark. Kort efter trak han dog sit tweet tilbage, da det franske medie fjernede nyheden.

Endnu mere forvirring

Mens alt endnu var oppe i luften, nåede kulturminister Mette Bock (LA) at tweete et billede af sig selv med et fransk og dansk flag, hvilket blot skabte endnu mere forvirring.

Flere medier begyndte at skrive, at der var forvirring om, hvorvidt verdens største cykelløb ville komme til Danmark.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har i nogle år arbejdet offentligt for at få den prestigefyldte start til Danmark og har flere gange mødtes med løbsdirektøren.

Sidste år kom emnet igen op, da den franske præsident Emmanuel Macron, var i Danmark, hvor han overrakte en gul førertrøje til Løkke.

Dermed blev lanceringen formentlig ikke helt, som statsministeren kunne ønske sig.

Ingen kruseduller

Sågar en af idémændene bag starten i Danmark vidste ikke, hvad der var op og ned.

»Jeg har ikke lavet kruseduller på en kontrakt, og jeg har ikke været vidne til, at nogen har gjort det«, siger Joachim Andersen til Jyllands-Posten.

Omkring klokken 14.30 bragte det franske medie dog ro over feltet, da historien igen blev lagt op.

Dermed er det sikkert, at de tre første etaper, kaldet en grand depart, kommer til Danmark i 2021.

Det bliver en enkeltstart i København, en etape fra Roskilde til Nyborg, samt en etape fra Vejle til Sønderborg. Derfra skal rytterne fragtes med fly til Frankrig.

Ritzau