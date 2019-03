Rygter bliver virkelighed: Om seks uger er det slut med Team Sky-æraen i international cykelsport

Tour de France-kongerne Chris Froome og Geraint Thomas er begejstrede over meldingen om, at deres hold nu skal hedde Team Ineos.

Om seks uger er Team Sky en saga blot på den internationale cykelscene.

Altså navnet, for hele den virksomhed, der har eksisteret i professionel cykelsport siden 2010 og med et årligt budget på omkring 300 millioner kr. har sendt verdens dyreste mandskab ud på landevejene, fortsætter som hidtil.

Det kunne holdets manager Sir Dave Brailsford og Storbritanniens rigeste mand Sir Jim Ratcliffe i dag meddele i skøn forening, efter at rygterne omkring et forestående samarbejde har svirret i nogen tid.

Præsenteres ved starten på Tour de Yorkshire

I en pressemeddelelse fra Team Sky hedder det blandt andet:

»Sky og 21st Century Fox er nået til enighed om salget af Team Sky til Ineos, der fra 1. maj vil være eneejer af Tour Racing Limited – selskabet bag holdet. Ineos overtager de allerede aftalte forpligtelser overfor alle ansatte og partnere«.

Det nye Team Ineos vil blive præsenteret i forbindelse med etapeløbet Tour de Yorkshire, der starter 2. maj i Doncaster og strækker sig over fire dage med blandt andet et besøg på ruten til årets VM, der skal afvikles i Yorkshire med Harrogate som centrum i slutningen af september.

Dave Brailsford giver i pressemeddelelsen naturligt nok udtryk for nærmest grænseløs glæde over, at holdets fremtid nu er på plads.

Styrer mod endnu mere succes

»Dagens bekendtgørelse er en fantastisk nyhed for holdet, for cykelentusiaster og for sporten i al almindelighed«, fastslår Dave Brailsford.

»Nu er usikkerheden omkring holdet forbi, og den hurtighed, hvormed alt er faldet på plads, betragter jeg som en markant tillidserklæring«.

»Jeg ved, at vi i Sir Jim Ratcliffe og Ineos har fundet den rigtige samarbejdspartner med visioner, passion og pionerånd, som kan føre os frem til endnu mere succes«.

»Det er et helt nyt og spændende kapitel, der åbner sig for os alle som Team Ineos«.

64-årige Jim Ratcliffe, der er grundlægger og ejer af den multinationale petrokemi gigant Ineos, understreger, at Ineos ser frem til påtage sig ansvaret for at drive så professionelt et mandskab som Team Sky.

To glade Tour de France-konger

Team Skys to Tour de France-konger Chris Froome og Geraint Thomas har begge via twitter tilkendegivet deres overvældende glæde i forbindelse med den ny storsponsors ankomst.

»Jeg er begejstret for, at vi som ryttere og ansatte i det hele taget kan køre videre i 2020 og videre ud i fremtiden«, skriver den firedobbelte Tour de France-vinder Chris Froome.

»Jeg ser frem til fortsat succes som Team Ineos, og jeg vil gerne rette en massiv tak til alle, der har medvirket til at holde denne specielle gruppe af mennesker sammen«.

Geraint Thomas har det på sammen måde.

»Jeg er super lykkelig over, at holdet kan fortsætte, og vi kan blive sammen. Tak til Sky og goddag til Ineos«, lyder det fra den regerende walisiske Tour-konge.