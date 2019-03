Jakob Fuglsang uberørt af slutdrama om sekunder

Mens Jakob Fuglsang (Astana) uden den store dramatik på den afsluttende 10 km lange enkeltstart med San Benedetto del Tronto som centrum kronede en uges superb indsats på de italienske landeveje med at sikre sig den ventede samlede tredjeplads i Tirreno-Adriatico, udspilledes et nervepirrende opgør på sekunder om sejren.

På forhånd havde englænderen Adam Yates (Mitchelton-Scott) et forspring på 25 sekunder til sloveneren Primoz Roglic (Jumbo-Visma) og yderligere 10 til Fuglsang, men da strabadserne var overstået, havde den tidligere juniorverdensmester i skihop for hold stødt briten fra tronen med et enkelt sekund.

Den udvikling kom tilsyneladende fuldstændig bag på arrangørerne, for da Roglic ved hyldestseancen skulle iklædes løbets blå førertrøje, stod der Mitchelton-Scott på den, så i første omgang blev sloveneren fejret i sin almindelig holdtrikot sammen med Yates og Fuglsang.

Skuffet englænder yder sit bedste

Ingen af de tre hovedpersoner i det overordnede klassement formåede at hævde sig blandt de bedste i temporidtet, der vandtes af den belgiske europamester Victor Campenaerts (Lotto Soudal) i 11.23 minutter (gennemsnitshastighed 52,709 km/t) 3 sekunder foran den italienske overraskelse Alberto Bettiol (EF Education First) og med 4 ned til hollænderen Jos van Emden (Jumbo-Visma).

Roglic blev nr. 11 med et minus på 13 sekunder, Fuglsang var slået med 33 sekunder som nr. 37, og 11 pladser og 6 sekunder længere bagude fulgte så Adam Yates.

Det gav et samlet top-10-facit, der kom til at at se således ud: 1. Roglic 25.28.00 timer, 2. Yates 1 sekund, 3. Fuglsang 30, 4. Tom Dumoulin (Team Sunweb) 1.25 minutter, 5. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) 2.32, 6. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) 2.34, 7. Wout Poels (Team Sky) 2.42, 8. Simon Clarke (EF Education First) 3.01, 9. Sam Oomen (Team Sunweb) 3.12, 10. Rui Costa (UAE Team Emirates) 3.18.

»Selvfølgelig er jeg skuffet over at tabe med et enkelt sekund, men jeg ydede mit maksimale og må så bare se i øjnene, at det ikke var godt nok«, forklarede Adam Yates i den officielle tv-seance.

Tilfreds efter dårlig start

For Fuglsang markerede deltagelsen i champagnefestlighederne afslutningen på en uge med stærkt skiftende følelser.

»Det så ret håbløst ud efter det indledende holdløb, hvor vi mistede for meget tid. Vi besluttede at gå efter etapesejre, og jeg er ovenud tilfreds med, at vi ikke alene vandt to etaper, men at jeg også kæmpede mig op på podiet«, siger danskeren, der kan se frem til sin 34-års fødselsdag på fredag og konkurrencemæssigt til Flandern Rundt 7. april.

I den mellemliggende periode handler det om højdetræningslejr for at stå stærkest muligt rustet til klassikerne i april.

Tredjepladsen og den imponerende gevinst på kongeetapen runder godt en måneds succesrige aktiviteter af for Jakob Fuglsang. Han indledte med Vuelta a Murcia 15. februar, hvor det blev til en placering som nr. 6. I Ruta del Sol i slutningen af februar sejrede Fuglsang sammenlagt efter at være blevet nr. 2 på enkeltstarten. Desuden kan Fuglsang se tilbage på en flot andenplads i Strade Bianche efter Alaphilippe.

For andet år i træk leverede Mads Pedersen (Trek-Segafredo) en glimrende præstation på enkeltstarten, da han besatte 6.-pladsen slået med 8 sekunder – få brøkdele af et sekund foran den tidligere verdensmester i disciplinen Tom Dumoulin og et helt foran dennes efterfølger på VM-tronen, australieren Rohan Dennis (Bahrain-Merida).

Ud over Fuglsang placerede de øvrige danskere sig således i slutklassementet: 35. Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) 18.56 minutter, 49. Mads Pedersen 27.13, 54. Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott) 30.58, 60. Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step) 31.13, 116. Mads Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin) 1.05.34 time, 131. Michel Mørkøv (Deceuninck-Quick Step) 1.10.35.