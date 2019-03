Dramamættet WorldTour-finale munder ud i succesrigt forsvar af førertrøjen

Colombianeren Miguel Angel Lopez udsat for hårdt pres på finaleetapen i Volta a Catalunya, men klarede skærene og kørte den samlede sejr i hus.

Trods voldsomme attentater mod sin position lykkedes det den 25-årige colombianer Miguel Angel Lopez (Astana) at forsvare førertrøjen i WorldTour-løbet Volta a Catalunya på den 143 km lange finaleetape, der med start og mål i Barcelona udviklede sig til en uhyre spændende, men desværre også særdeles uheldsspækket forestilling.

Risikabelt for sydamerikaneren var det ikke, at italieneren Davide Formolo (Bora-hansgrohe) angreb, da der resterede 6 af de 8 omgange a 7,5 km, der skulle tilbagelægges i Montjuich-parken, og gjorde det med så overvældende effekt, at han holdt hjem som etapevinder.

En ekstremt farlig trussel mod sydamerikanerens herredømme opstod derimod, da de engelske tvillinger Adam og Simon Yates (Mitchelton-Scott) med lidt over 3 runder tilbage kastede sig ud i en fælles offensiv.

Adam Yates havde inden etapen som nr. 2 i klassementet et beskedent minus på 14 sekunder til Lopez, og længe så det ud til, at britens fremstød kunne fremkalde et magtskifte i 11. time.

Fik hjælp fra uventet kant

Men da det brændte allermest på, og Adam Yates var virtuel indehaver af førertrøjen, fik Astana-trumfen hjælp fra uventet kant. Først øgede Team Sky tempoet i gruppen med favoritterne i håbet om at bane vejen for et andet af de colombianske esser Egan Bernal.

Siden forcerede den spanske verdensmester Alejandro Valverde (Movistar) kraftigt. Dermed skrumpede Adam Yates’ forspring, og da der manglede 3 km, måtte han se sin modige satsning neutraliseret.

Imens fortsatte Davide Formolo støt og roligt mod mål, og den 26-årige italiener kunne juble over karrierens anden triumf efter at have hentet den første på en Giro d’Italia-etape for fire år siden.

Størstedelen af de bedst placerede i det samlede klassement nåede til vejs ende i en lille gruppe med et minus på 55 sekunder, og dermed kom den endelige top-10 til at se således ud: 1. Lopez 22.14.17 timer, 2. Yates 14 sekunder, 3. Bernal 17, 4. Nairo Quintana (Movistar) 25, 5. Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) 56, 6. Michael Woods (EF Education First) 1.42 minut, 7. Rafal Majka (Bora-hansgrohe) 2.27, 8. Guilluame Martin (Wanty-Gobert) 2.41, 9. Enric Mas (Deceuninck-Quick Step) 2.49, 10. Valverde 3.02.

Bardet og Martin involveret i massestyrt

De to sidstnævnte rykkede ind i top-10 på bekostning af ireren Dan Martin (UAE Team Emirates) og franskmanden Romain Bardet (AG2R), der begge var involveret i et sindsoprivende massestyrt på nedkørslen fra den korte, hidsige stigning på rundstrækningen med 40 km tilbage.

Dan Martin kom på cyklen igen, men var mærket og satte 12.21 minutter til. Derimod var Romain Bardet blandt dem, der blev liggende længe, og det frygtes, at han har beskadiget ribbenene.

De to danske deltagere Niklas Eg (Trek-Segafredo) og Jonas Gregaard Wilsly (Astana) fuldførte sammenlagt som henholdsvis nr. 77 og 88 med minus på 54.00 minutter og 1.06.17 time.

Vender hjem til familieforøgelse

Lopez med tilnavnet Superman – ikke på grund af sine præstationer som cykelrytter, men fordi han engang jog nogle banditter på flugt, der forsøgte at overfalde ham – har nu overstået sæsonens indledende opgaver for sin kasakhiske arbejdsgiver og kan med sindsro nu holde en kort ferie.

Den skal bruges hjemme i Colombia, hvor der er familieforøgelse på vej, og så skal det vise sig, hvordan det har påvirket formen, når han vender tilbage til Europa i slutningen af april.