Søgelyset fra bloddoping-skandale rammer uundgåeligt to af Giroens hovedpersoner

Samtidig med, at slovenerne Jan Polanc (UAE Team Emirates) som ny indehaver af den lyserøde førertrøje og Primoz Roglic som en mulig endelig vinder af Giro d’Italia soler sig i succes, er hjemlandets cykelsport generelt kommet i et uheldigt søgelys, der uundgåeligt – og efter alt at dømme uberettiget – også kaster skygger over de to hovedpersoner i den italienske rundtur.