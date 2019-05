Herligt kaos med uophørlige angreb under vildt slag i bjergene øger Giro-spændingen

FOR ABONNENTER

Med smeltevandet silende ned ad asfalten fra de meterhøje snedriver langs vejbanen udspilledes et storslået drama på den 198 km lange 13. etape fra Pinerolo til det højest beliggende målområde i årets Giro d’Italia ved den kunstige sø Lago Serrù 2.247 m over havets overflade, hvor den 29-årige russer Ilnur Zakarin sikrede et af sæsonens mest trængte mandskaber Katusha-Alpecin en imponerende og kærkommen triumf, samtidig med at han bragte sig selv tilbage i kampen om den endelige sejr.