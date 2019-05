Storfavorit styrter og taber tid i herligt nervepirrende finale på en ellers kedsommelig Giro-etape

FOR ABONNENTER

Efter lidt over 200 dræbende trivielle km med to udbrydere uden betydning for den samlede stilling i et langt udbrud og en flok favoritter, der blot koncentrerede sig om at overvåge hinanden, kan det det nok være, at den afsluttende fase af Giro d’Italias 15. etape fra Ivrea til Como eksploderede i et henrykkende og nervepirrende show.