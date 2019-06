Forrygende klatreoffensiv skaber jubel og fornyet Tour de France-håb på hårdt ramt storhold

FOR ABONNENTER

Efter den barske skæbne, der er overgået det britiske storhold Tean Ineos’ etablerede Tour de France-konger Chris Froome og Geraint Thomas, skabte den colombianske kronprins Egan Bernal på dagens 120,2 km lange 6. etape fra Einsiedeln til Flumserberg i Tour de Suisse for alvor håb om, at manager Sir Dave Brailsfords tropper også i år vil være i stand til at hævde sig blandt de bedste, når den tre uger lange styrkeprøve i juli suser hen over de franske landeveje.