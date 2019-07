Brian Vandborg: Imponerende, men festen hos Alaphilippe slutter snart

FOR ABONNENTER

Jakob Fuglsang har kørt fornuftigt siden første hviledag, hverken mere eller mindre, og jeg tror stadig, at han kan kravle lidt op i klassementet. Bare ikke længere op end omkring femtepladsen. Alaphilippe har allerede kørt over al forventning, men en sæson, der har været langt mere tætpakket end for de andre klassiske klassementsryttere, begynder at give ham problemer.