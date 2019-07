Alaphilippe og hans hold elsker at bære den gule trøje, men de er usikre på, om han kan forsvare den mod konkurrenterne, efter at styrkeforholdet måske forrykkede sig lidt på første alpeetape.

Der er noget barnligt over folkene i de blå trøjer. Ikke fordi de ter sig – slet ikke – men fordi deres begejstring for årets Tour de France så tydeligt lader sig læse i hele deres udtryk. Masser af smil, på grænsen til grin, lidt let rysten på hovedet, for de kan dårligt tro det selv.