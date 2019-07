Rivalerne har luret Alaphilippes svage punkt, og det kan blive afgørende på Tourens højeste tinde

I dagens målby Tignes erobrede Michael Rasmussen for 12 år siden den gule førertrøje for siden at blive smidt ud af løbet.

Når giganten i Alperne, Col de l’Iseran, med sine 2.770 m over havets overflade tårner sig op på dagens 126,5 km lange 19. Tour de France-etape fra Saint Jean de Maurienne til skissportsmekkaet Tignes, forekommer det langt fra usandsynligt, at det bliver bjerget, hvor franskmanden Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) må belave sig på at tage afsked med den gule førertrøje, han har fightet så heroisk og succesrigt for at beholde.