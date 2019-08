Danskere på stærk fremmarch fyrer op under VM-drømme efter længere kriseperioder

FOR ABONNENTER

Med to danskere i top-10 på 6. etapes 8,4 km lange enkeltstart i WorldTour-løbet BinckBank Tour forstærkedes de seneste dages indtryk af, at nogle af de nøgleskikkelser i den hjemlige cykelsport, som har haft vanskeligt ved at ramme topformen hidtil i sæsonen, nu for alvor nærmer sig deres vante høje niveau og således er med til at underbygge optimismen frem mod VM om seks uger i Yorkshire.