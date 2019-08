PostNord Danmark Rundt: Fin Tour de France-form fyrer op under stærk sejrsdrøm på hjemmebane

Mads Würtz Schmidt lægger ikke skjul på sine ambitioner i den danske rundtur, der begynder i dag i Silkeborg: Jeg er kommet for at vinde.

Selv om kun 4 af de 18 danske ryttere med kontrakt på et af de professionelle firmahold på højeste niveau stiller op i PostNord Danmark Rundt, afslører et blik på startlisten spændende muligheder for hjemmebanesucces til en af de deltagere, der længe har luret på chancen for et bragende gennembrud.