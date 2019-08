Vuelta a España: Suveræn spurtkanon jagter både flere sejre og et nyt job

Ireren Sam Bennett slog på 3. etape i den spanske rundtur til for 12. gang i denne sæson, uden at nogen var i nærheden af at true ham.

Med en magtfuld styrkedemonstration i den hæsblæsende finale på den 188 km lange 3. etape i Vuelta a España satte den 28-årige irer Sam Bennett (Bora-hansgrohe) en tyk streg under, at han er den suverænt hurtigste blandt den lille gruppe af sprintere, som har valgt at binde an med udfordringen på Den Iberiske Halvø i stedet for at satse på de store endags løb, der afvikles samtidig.