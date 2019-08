Jakob Fuglsang og Astana slipper med skrækken i vildt drama, der sender tre kaptajner ud af løbet

Miguel Angel Lopez mistede endnu engang førertrøjen, men det skete efter et kontrolleret tidstab, hvor Jakob Fuglsang var med til at styre begivenhederne.

FOR ABONNENTER

På en højdramatisk Vuelta a España-etape med et voldsomt massestyrt, der sendte tre kaptajner og yderligere en enkelt deltager ud af løbet, slap Danmarks førende professionelle cykelrytter Jakob Fuglsang og hans Astana-holdkammerater helskindet gennem strabadserne uden synderlige bekymringer over, at det kasakhiske mandskabs colombianske trumf Miguel Angel Lopez efter et kontrolleret tidstab måtte sige farvel til førertrøjen for anden gang i løbet.