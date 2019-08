Danske olympiske medaljekandidater på banen gør rent bord midt i en hård landevejssæson

FOR ABONNENTER

Umiddelbart efter i søndags at være hyldet som vinder af PostNord Danmark Rundt satte 22-årige Niklas Larsen sammen med flere af kollegerne fra Danmarks Cykle Unions banelandshold kursen mod Mellemeuropa for at deltage i to internationale arrangementer på velodromer i Slovakiet og Tjekkiet med henblik på at score olympiske kvalifikationspoint.