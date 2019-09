Vueltaen føder en ny verdensstjerne og hylder den ventede samlede sejrherre

FOR ABONNENTER

Mens den 29-årige slovener Primoz Roglic (Jumbo-Visma) på forhånd var regnet for et brandvarmt bud på den samlede triumf i den 74. udgave af Vuelta a España, havde ikke mange eksperter – om nogen overhovedet – forudsagt, at han skulle flankeres på slutpodiet af sin ni år yngre landsmand Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), som tilfældet nu var her til aften, da de to ved hyldestseancen i Madrid havde selskab af den tilsyneladende uopslidelige 39-årige spanske verdensmester Alejandro Valverde (Movistar) på det næst fornemste trin.