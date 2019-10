Tidligere chef om verdensmesteren: Mads er unik, men talenterne står i kø på grund af klubbernes fantastiske arbejde

FOR ABONNENTER

Som ville også de højere magter sende et budskab om, at 23-årige Mads Pedersen mandag 30. september vågnede op til et helt nyt kapitel i sin tilværelse, strålede solen fra en skyfri himmel over Harrogate, hvor der ellers havde hersket nærmest apokalyptiske tilstande, da den unge dansker døgnet inden havde indskrevet sig i den kongerække af professionelle verdensmestre i landevejscykling, som strækker sig helt tilbage til 1927, da den legendariske italiener Alfredo Binda på Nürburgring henviste et andet af fortidens koryfæer landsmanden Costantino Girardengo til andenpladsen.