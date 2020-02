Forbløffende fantomspurt sikrer sidste sæsons sejrskonge en drømmestart

Derfor er dopinglægen Michele Ferrari farlig for Jakob Fuglsang Derfor er dopinglægen Michele Ferrari farlig for Jakob Fuglsang

Derfor er dopinglægen Michele Ferrari farlig for Jakob Fuglsang Derfor er dopinglægen Michele Ferrari farlig for Jakob Fuglsang

Dopingjægere begyndte i 2019 at interessere sig for Jakob Fuglsang, efter han som 34-årige kørte sit livs bedste sæson. Det viser en hemmelig rapport, som Politiken er kommet i besiddelse af. Ifølge den kædes cykelrytteren sammen med den bandlyste sportslæge Michele Ferrari. Hvorfor er Ferrari så giftigt et navn i cykelsporten? Og kan vi glæde os, næste gang vi ser en dansker vinde et cykelløb?