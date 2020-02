Corona-alarm afblæst: Cykelboss slår fast, at Michael Mørkøv får lov til at køre parløb ved VM

Formanden for Danmarks Cykle Union Henrik Jess Jensen oplyser, at den internationale cykelunions øverste lægelige chef siger god for Michael Mørkøvs VM-deltagelse.

Sidst på eftermiddagen lettede de truende skyer over Michael Mørkøvs VM-deltagelse, efter at den 34-årige dansker hele dagen har været isoleret på sit hotelværelse i Berlin af frygt for, at han skulle have bragt coronavirus med sig fra sit ophold i emiraterne, hvor han deltog i WorldTour-løbet UAE Tour.