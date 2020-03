Verdensmester-Mads på skrap opgave: Corona-amputeret WorldTour-løb strutter stadig af stjerner på stribe

Coronavirussen spreder sig i Europa, og det har store konsekvenser. Ikke kun for de smittede, men også for alle os andre. Herhjemme har 40.000 medarbejdere fra Region Hovedstaden fået forbud mod at deltage i større konferencer og møder, og i Italien er alle skolerne lukkede. Men er det nok til at stoppe smitten? Og hvad er myndighedernes strategi egentlig i Danmark?