Jakob Fuglsang efter glippet VM-medalje: Jeg tøvede for længe, da Alaphilippe gik til angreb

Mens den 28-årige franskmand Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) jublende kørte over stregen på motorbanen i Imola som ny verdensmester i landevejscykling kun en uge efter, at han på Champs-Élysées måtte konstatere, at Tour de France trods en etapesejr og tre dage i gult ikke ganske levede op til forventningerne, må Danmarks store medaljehåb ved VM, Jakob Fuglsang (Astana), stille sig tilfreds med at have vist sin høje klasse og været blot to pladser fra podiet.

Den 35-årige dansker nåede til mål i en kvintet, der 24 sekunder efter Alaphilippe kæmpede om de to andre medaljer. Her viste den belgiske Tour-komet Wout van Aert (Jumbo-Visma) sig som den hurtigste foran to andre hovedpersoner fra den franske rundtur schweizeren Marc Hirschi (Team Sunweb) og polakken Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), mens Fuglsang som nr. 5 i mål – og den eneste af frontfigurerne, som ikke har kørt Tour de France – holdt sloveneren Primoz Roglic (Jumbo-Visma) bag sig.

Ingen formåede at svare igen, da Alaphilippe angreb med godt 11 km til mål kort før toppen af den anden af de to skrappe stigninger, Cima Gallisterna, på den 28,8 km lange rundstrækning, som skulle gennemkøres ni gange. I en håndevending havde franskmanden slået hullet, og da de fem ovennævnte ryttere etablerede forfølgergruppen, blev samarbejdet aldrig optimalt, selv om forspringet det meste af vejen lå og svingede omkring 15 sekunder.