Fransk opvisning og tilfreds Fuglsang inden ny vanskelig Giro-udfordring

Da Arnaud Démare (Groupama-FDJ) for otte dage siden udråbtes som vinder af massespurten på Giro d’Italias 4. etape i Villafranca Tirrena på Sicilien, skulle målfotoet tages i brug for at finde frem til, at den 29-årige franskmand havde været først over stregen.

Siden har der imidlertid ikke været brug for tekniske hjælpemidler, når Démare har blandet sig i finalerne, og da 11. etapes 182 km sluttede i Rimini kunne han suse i mål med armene hævet i jubel efter sin fjerde gevinst i den 103. udgave af den italienske rundtur.

Efter tidstabet døgnet inden på grund af den punktering, som bremsede ham på en nedkørsel 9 km fra mål, var det en anderledes tilfreds Jakob Fuglsang (Astana), der gjorde status efter ankomsten til feriebyen ved Adriaterhavet.