Eksplosiv Vuelta-start sender Roglic til tops og Froome langt agterud

For to måneder siden tronede sloveneren Primoz Roglic (Jumbo-Visma) på det næst fornemste podietrin på Champs-Élysées ved hyldestseancen i Tour de France, efter at han døgnet inden havde måttet afgive den gule førertrøje til landsmanden Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

Siden har den tidligere juniorverdensmester i skihop for hold meget tydeligt demonstreret, at han ikke har ladet sig slå ud af skuffelsen over den glippede, ultimative triumf, for en sådan hentede han kort efter med sejren i klassikeren Liège-Bastogne-Liège.

Og på den 173 km lange 1. etape i Vuelta a España fra Irun til Arrate leverede Roglic et nyt bevis på sit exceptionelle format, da han efter den afsluttende, 5,8 km lange finalelatretur susede over målstregen som vinder og således fortsatte, hvor han slap i den spanske rundtur sidste år, da han hyldedes som samlet vinder foran den spanske veteran Alejandro Valverde (Movistar).