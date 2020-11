Tour de France-ruten 2021 præsenteret: To gange over Mont Ventoux, tre bjergfinaler, men også chancer til sprintere og tempospecialister

Både tempospecialisterne og sprinterne synes at skulle få væsentligt bedre muligheder for at udfolde sig i næste års Tour de France, end tilfældet var i den udgave, der trods alle coronavanskeligheder nåede til vejs ende i Paris 20. september med slovenerne Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) og Primoz Roglic (Jumbo-Visma) i det ultimative opgør om den endelige triumf.

To lange enkeltstarter på i alt 58 km og en ruteføring, der generelt af Tour-direktør Christian Prudhomme betegnes som mere traditionel end dette års, kan deltagerne således se frem til, når de giver sig i kast med den tre uger lange færd gennem Frankrig, som indledes lørdag 26. juni i Brest.

Detaljerne i den 3.383 km lange styrkeprøve afsløredes her til aften på fransk tv, efter at den vanlige, offentlige præsentation ved et stort anlagt show i det parisiske Palais des Congrès, som skulle have fundet sted i torsdags, blev aflyst på grund af coronasituationen.