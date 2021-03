Mads Pedersen leverer nyt flot bevis på, at han hører hjemme blandt verdens bedste sprintere

En uge efter sin formidable, sejrrige afslutning i Kuurne-Bruxelles-Kuurne beviste den 25-årige danske verdensmester Mads Pedersen (Trek-Segafredo) atter, at han nu rangerer blandt verdens bedste sprintere.

I finalen på den 166 km lange 1. etape i Paris-Nice med start og mål i Saint-Cyr-l’Ecole rakte danskerens kvaliteter dog »kun« til en tredjeplads, da han i den hektiske finale med deltagelse af et bredt udsnit af den professionelle karavanes skrappeste afsluttere måtte se sig overtrumfet af ireren Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) og den franske mester Arnaud Démare (Groupama-FDJ).

Trek Segafredo satsede kompromisløst på Mads Pedersen, men denne blev lukket en anelse inde langs barrieren, da der for alvor blev trådt an, og da han først fik hul, måtte han nøjes med at være tæt på at passere Arnaud Démare.

Den 30-årige Bennett, der senest sejrede på fransk grund, da han 20. september slog til på Champs-Élysées for kort efter at blive hyldet som vinder af den grønne pointtrøje i Tour de France, skød frem fra en tilsyneladende håbløs position, men havde overskud til at distancere rivalerne klart.